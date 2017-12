Europoslankyňa Lunacek: Gayov používajú ako obetných baránkov

ULRIKE LUNACEK sa zasadzuje za LGBTI i ženské práva, najnovšie kandiduje na najvyšší post v europarlamente.

29. jún 2014 o 18:35 Zuzana Uličianska

ULRIKE LUNACEK je od roku 2009 poslankyňou Európskeho parlamentu za Stranu zelených (Die Grünen - Die Grüne Alternative), zároveň sa zasadzuje za LGBTI i ženské práva, najnovšie kandiduje na najvyšší post v EP. Do Bratislavy prišla, aby vystúpila v rámci Dúhového Pridu.

V poslednom čase akoby silneli v spoločnosti homofóbne nálady, prečo?

"LBGTI ľudia vyvolávajú viac negatívnych reakcií asi aj preto, že sú dnes vo verejnom priestore viditeľnejší. Niektoré politické skupiny však cielene používajú homosexuálov ako akýchsi „obetných baránkov", aby odvrátili pozornosť od reálnych problémov. Niektorí kresťanskí fundamentalisti si však skutočne myslia, že sa stane niečo hrozné, ak si lesby adoptujú dieťa. Na tieto postoje už nemám žiadne vysvetlenie. Podľa môjho osobného pozorovania sú však často najradikálnejší práve tí, ktorí majú strach zo svojich vlastných homoerotických sklonov."

Na Dúhovom pride v Bratislave ste vyzvali gejov a lesby, aby sa prestali báť. Pred dvomi týždňami vás však napadli vo Viedni.

"Niekto na mňa nasprejoval kyselinou maslovú, kým som dávala interview jednej televízii, na Baltickom pride to boli vajíčka, pred rokmi v Bratislave zase kameň. V Rakúsku sa však také niečo stalo vôbec prvýkrát v celej 19-ročnej histórii pochodu. Našťastie nikoho nezranili, odniesli si to iba šaty. Vyzerá to tak, že polícia vie, kto to urobil a že ide o individuálny čin."

Zlepšuje sa situácia v tejto oblasti?

"Životné podmienky LBGTI ľudí sú vo všeobecnosti lepšie. Viacerí z nás môžu žiť oveľa slobodnejšie, ako pred dvadsiatimi rokmi, keď som bola v Rakúsku jedinou gej političkou. Dnes sú v tejto otázke otvorení viacerí politici a umelci, a diverzitu podporujú veľmi aktívne dokonca aj veľké firmy ako IBM. Mnohé veci sa teda zlepšili, no na druhej strane sa stále prijímajú aj nové obmedzujúce zákony."

Pred bratislavským pridom koloval na sociálnych médiách anonymný príbeh človeka, ktorého mali z IBM vyhodiť pre názory o neprirodzenosti homosexuality.