Čaplovič by mohol ako podpredseda parlamentu nahradiť Jurinovú

BRATISLAVA. Na jeseň sa budú v parlamente zrejme meniť posty.

Podľa informácií agentúry SITA v Smere uvažujú nad tým, že sa pri rozdelení parlamentných funkcií zohľadnia počty členov v poslaneckých kluboch, ktoré sa za dva roky zmenili.

O post podpredsedníčky Národnej rady by podľa informácií agentúry SITA mala prísť Erika Jurinová z OĽaNO.

Podpredsedom parlamentu by sa naopak mal stať Dušan Čaplovič, ktorý má v najbližších dňoch prísť o funkciu ministra školstva.

Nahradiť by ho mal čerstvý podpredseda Smeru Peter Pellegrini a toho by mal na poste štátneho tajomníka ministerstva financií vymeniť Daniel Duchoň.

Čaplovič by sa mal po odchode z ministerskej funkcie vrátiť do parlamentu. Jeho náhradníkom bol Ján Babič. Ten však v parlamente zostane ako náhradník za Duchoňa.

Zmajkovičová: Nezávislosť narúša

Smer by mal po novom troch podpredsedov parlamentu. V súčasnosti tento post zastávajú Jana Laššáková a Renáta Zmajkovičová.

Okrem nich a Jurinovej je podpredsedom Národnej rady aj šéf KDH Ján Figeľ.

OĽaNO prišlo od začiatku volebného obdobia o troch poslancov a hovorí sa, že odídu aj ďalší.

Podľa informácií agentúry SITA odchod viacerých poslancov z klubu OĽaNO bol aj dôvodom nezvolenia Jána Mičovského (OĽaNO) za predsedu parlamentného výboru pre pôdohospodárstvo.

Ak by OĽaNO prišlo o funkciu podpredsedu parlamentu, bol by to podľa Zmajkovičovej prirodzený proces, pretože pomer síl v Národnej rade sa zmenil.

„Je fenomén doby, že sa do popredia dnes dáva nezávislosť, ale tá narúša celý politický systém,“ povedala v pondelok Zmajkovičová.

Podľa nej totiž žiadny politik nie je nezávislý, pretože každý vyznáva nejaké princípy. Zároveň zdôraznila, že nezávislí politici sú závislí na vlastných ambíciách.

Obyčajní netrvajú na funkciách

Poslanci za OĽaNO podľa predsedu poslaneckého klubu Richarda Vašečku neprišli do parlamentu zbierať funkcie a tituly, ale pracovať pre ľudí.

„Prácu našich zástupcov v predsedníctve Národnej rady a vo výboroch hodnotíme vysoko pozitívne a máme záujem, aby v nej mohli pokračovať. Rozdelenie postov je však v rukách vládnucej strany,“ povedal pre agentúru SITA.

Podľa neho Smer môže ukázať, či si ctí demokraciu, pomerné zastúpenie a dohody, ktoré vzišli z volieb. „My nie sme prilepení k stoličkám.“