Kiska prijal sudcov, dali mu stanovisko proti plošným previerkam

Prezident nesúdi plošné previerky sudcov, poradca Ján Mazák navrhuje osloviť s úsudkom Ústavný súd.

30. jún 2014 o 15:38 TASR

BRATISLAVA. Zástupcovia sudcov odovzdali v pondelok prezidentovi Andrejovi Kiskovi stanovisko, v ktorom vystupujú proti zavedeniu plošných sudcovských previerok.

Stanovisko podporilo už 625 z celkového počtu 1400 sudcov.

Podľa prezidentovho poradcu Jána Mazáka Kiska chápe zákonodarnú moc, že sa rozhodla prijať takéto "radikálne riešenie", no zároveň tvrdí, že by mohlo naraziť na limity v Ústave a mohlo by byť porušením medzinárodných záväzkov Slovenska.

Obe strany sa zhodli, že konečné slovo by mal mať Ústavný súd.

video //www.sme.sk/vp/30287/

Selektívne neprekážajú

"Je to stanovisko, v ktorom vyjadrujeme svoj názor, že paušálne previerky sudcov sú v rozpore s ústavnými princípmi nezávislosti súdnej moci," povedala po stretnutí s Andrejom Kiskom sudkyňa Krajského súdu v Bratislave Katarína Javorčíková.

Práve sudcovia z bratislavského súdu vznik stanoviska iniciovali.

Podľa Javoríčkovej sú paušálne previerky sudcov nebezpečné, pretože sa pri nich vychádza z prezumpcie viny a sudcovia by mohli byť preverovaní bez ochrany svojich údajov. Dodala, že sudcovia sa nebránia selektívnym previerkam, teda takým, pri ktorých existuje konkrétne podozrenie voči konkrétnemu sudcovi.

"Voči tomu sa my ani nebránime, pretože v takýchto prípadoch by rozhodoval disciplinárny súd, kde je zaručený proces, tak ako má byť," povedala.

Mazák by hlasoval proti

"Pán prezident je zdržanlivý, pretože sa nazdáva, že ak niekto má povedať úsudok, ktorý má záväzný charakter, tak to musí byť Ústavný súd," povedal po stretnutí Mazák.

Podľa neho by mal byť Ústavný súd oslovený skupinou poslancov alebo predsedom Súdnej rady, ktorý by mal takúto právomoc dostať 1. septembra tohto roku.

"Nevidíme dôvod, aby to neurobil tento predseda alebo predsedníčka (Súdnej rady). Keď sa chcú chrániť sudcovia, prosím, nech požiadajú Ústavný súd sami, aby sa vyslovil k tomu, či takéto celoplošné previerky sú, alebo nie sú v súlade s Ústavou, prípadne požiadali o dočasné pozastavenie účinnosti takéhoto zákona," povedal Mazák, ktorý je bývalým predsedom Ústavného súdu.

Poznamenal, že ak bol ústavným sudcom, hlasoval by za nesúlad plošných previerok s Ústavou.