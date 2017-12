Na väčšine Slovenska bude pršať do polnoci, na východe do rána

Meteorológovia vydali pred dažďom výstrahu prvého stupňa, miestami spadne 30 až 60 mm zrážok.

30. jún 2014 o 15:58 SITA

BRATISLAVA. Na väčšine Slovenska v pondelok prší. SHMÚ vydal pred dažďom výstrahu prvého stupňa, ktorá platí vo všetkých krajoch okrem Bratislavského a Trnavského.

Meteorológovia očakávajú, že miestami spadne 30 až 60 mm zrážok.

Do polnoci by malo pršať v Banskobystrickom, Trenčianskom, Nitrianskom a Žilinskom kraji, do utorkového rána v Košickom a Prešovskom kraji.

Na dážď by sa mali pripraviť ľudia v okresoch Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Sabinov, Levoča, Spišská Nová Ves, Gelnica a Rožňava.

