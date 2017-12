Inšpekcii plánujú dať väčšiu právomoc pri vyraďovaní škôl

Učitelia s plánom ministerstva posilniť inšpekciu nesúhlasia, uprednostnili by rady škôl a zriaďovateľov.

30. jún 2014 o 17:15 SITA

BRATISLAVA. Ministerstvo školstva pod vedením Dušana Čaploviča (Smer) plánuje posilniť právomoc školskej inšpekcie pri vyraďovaní škôl zo siete.

Tento zámer prezentuje rezort školstva v podkladoch, ktoré poslal združeniam a organizáciám v školstve na pripomienkovanie.

"V nadväznosti na zistený skutkový stav pri výkone školskej inšpekcie sa posilňuje jej právomoc vyradiť školu alebo školské zariadenie zo siete na základe ňou zistených závažných nedostatkov vo výchove a vzdelávaní, ktoré zákon definuje; proces vyradenia sa bezprostredne viaže na výkon školskej inšpekcie," píše sa v materiáli z dielne rezortu školstva.

Pri vyradení školy alebo školského zariadenia sa pritom ustanovuje ministerstvu povinnosť zo siete školu či zariadenie vymazať, dodáva materiál.

Detaily zatiaľ známe nie sú a ministerstvo školstva sa k nim teraz vyjadrovať nechce.

Nejde totiž o paragrafové znenie zákona, ale o zásady, z ktorých chce ministerstvo školstva vychádzať pri legislatívnych zmenách.

Žitňanská: Absolútne nepochopenie

Slovenská komora učiteľov s takýmto zámerom rezortu školstva nesúhlasí a ministerstvu k nemu posiela aj zásadnú pripomienku.

"Vyjadrujeme zásadný nesúhlas s takýmto posilňovaním kompetencií školskej inšpekcie a podľa nás je súčasná legislatíva postačujúca. Nemáme ani predstavu, na základe akých kritérií sa bude škola hodnotiť. Skôr si vieme predstaviť posilnenie kompetencií rád škôl či zriaďovateľov, ktorí majú k školám predsa len bližšie a poznajú svoje školy na rozdiel od školskej inšpekcie," hovorí Miroslav Sopko zo Slovenskej komory učiteľov.

Zámer rezortu školstva kritizuje aj zvolená europoslankyňa Novy Jana Žitňanská.

Hovorí, že zo strany rezortu školstva ide pri takomto návrhu o "absolútne nepochopenie" úlohy školskej inšpekcie.

"Už dlhšie sa diskutuje o tom, aký post by mala mať Štátna školská inšpekcia. Z debát s učiteľmi a so školami vychádza, že by inšpekcia mala byť poradný orgán, ktorý má pomáhať, má chodiť po školách a možno aj upozorniť na nedostatky, ale preto, aby sa chyba napravila," hovorí Žitňanská.

Podľa nej by inšpekcia mala byť skôr poradný orgán ako represívny a nemala by sa posilňovať jej kompetencia pri vyraďovaní škôl zo siete.

Odborové združenie pracovníkov školstva a vedy na Slovensku podľa slov jeho predsedu Pavla Ondeka návrh víta.

"Opäť opakujeme, že to nemá ešte paragrafové znenie a berieme to ako filozofiu, z ktorej chce ministerstvo školstva vychádzať, ale vítame to," hovorí Ondek.

Dodal, že chcú návrh ešte doplniť tak, aby sa to rozšírilo aj na školské zariadenia, akými sú napríklad školské jedálne.

Plánujú aj ďalšie zmeny

Zmeny plánuje rezort školstva vo všetkých kľúčových školských zákonoch. To, či sa plánované zmeny naozaj objavia v návrhu novely zákona, sa ukáže až po diskusii s pripomienkujúcimi.

Nová právna úprava by mala priniesť aj ďalšie zmeny v pôsobení Štátnej školskej inšpekcie, ktorej fungovanie upravuje zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.

Dôraz by sa mal pri kontrolách klásť na hodnotenie kvality vzdelávania. Správy inšpekcie by už nemali byť len všeobecné, ale adresnejšie.

"Ustanoví sa, že zverejňovanie zistení a ich hodnotení z vykonaných inšpekcií formou súhrnných správ bude obsahovať aj konkrétne označenie kontrolovanej školy alebo školského zariadenia, v ktorom boli identifikované pozitívne alebo negatívne zistenia," uvádza rezort školstva v materiáli.

Mala by sa tiež zaviesť povinnosť zverejňovať kritériá hodnotenia škôl a školských zariadení. Ustanoviť sa má aj sa povinnosť vykonať školskú inšpekciu do dvoch rokov od zaradenia školy alebo školského zariadenia do siete.

"Podrobne sa upravujú práva a povinnosti školského inšpektora a riaditeľa školy alebo školského zariadenia pri výkone školskej inšpekcie, ktoré doposiaľ nie sú upravené a ich absencia spôsobuje kolízne situácie," dodáva rezort školstva.