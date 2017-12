V júli horúčavy nebudú a bude pršať viac, vravia meteorológovia

Teplotne bude júl podnormálny, prvý týždeň až o dva - štyri stupne.

1. júl 2014 o 9:13 TASR

BRATISLAVA. Tohtoročný júl bude podľa meteorológov teplotne podnormálny a zrážkovo slabo nadnormálny. Uvádza to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojej webovej stránke.

"Prvý týždeň bude teplotne podnormálny o 2 až 4 stupne Celzia, ďalšie týždne väčšinou teplotne podnormálny o 1 až 2 stupne Celzia. Zrážkovo bude prvý týždeň nadnormálny, ďalšie týždne normálny až slabo nadnormálny," uvádzajú meteorológovia.

V nížinách býva priemer denných minimálnych teplôt vzduchu počas júla od plus 16 do plus 13 stupňov Celzia, v hornatých oblastiach od plus 11 do plus 7 stupňov Celzia.

Priemer denných maxím teploty vzduchu v nížinách je od plus 26 do plus 28 stupňov Celzia, v horských oblastiach, najmä na severe Slovenska, od plus 22 do plus 25 stupňov Celzia.

Meteorológovia upozorňujú, že výhľad počasia na júl je interpretáciou predpovedných materiálov Európskeho centra pre strednodobú predpoveď.

"Pre odhad vývoja počasia na obdobie viac než 10 dní dopredu centrum využíva previazanie atmosferického predpovedného modelu s oceánskym, keďže na dlhší čas dopredu zohrávajú významnú úlohu nielen počiatočné podmienky v atmosfére (aktuálny stav počasia, z ktorého výpočet začína), ale aj zmeny v oceánskej cirkulácii. Táto forma výhľadu počasia má výlučne experimentálny charakter," zdôrazňuje SHMÚ.

