Simon: Delenie na osem krajov bráni zaostalým regiónom získať viac peňazí

Regióny ako Gemer, Spiš či Novohrad by podľa Zsolta Simona potrebovali podporu v podobe vyššej štátnej pomoci. To im však znemožňuje súčasné rozdelenie.

1. júl 2014 o 14:14 TASR

BRATISLAVA. Súčasné členenie Slovenska na osem samosprávnych krajov bráni tomu, aby trvale zaostalé regióny dostali vyššiu finančnú podporu od štátu. Pomohla by zmena členenia.

Tvrdí to podpredseda Mostu-Híd Zsolt Simon, ktorý nedávno spustil petičnú akciu za referendum o územnosprávnom členení Slovenska.

Simon presadzuje 18 žúp. Pre svoju iniciatívu získal doteraz približne 21-tisíc podpisov.

Simon: Rozdelenie znevýhodňuje chudobné regióny

Simon zdôrazňuje, že pravidlá EÚ o štátnej pomoci neobmedzujú členskú krajinu, len určujú výšku možnej štátnej pomoci podľa ekonomických ukazovateľov daného regiónu.

"Pri súčasnom členení Slovenska na osem samosprávnych krajov však nepomôžu trvale zaostalým regiónom," upozornil.

Regióny ako Gemer, Spiš či Novohrad by podľa Simona nevyhnutne potrebovali podporu v podobe vyššej štátnej pomoci.

"Súčasné regionálne členenie Slovenska na osem samosprávnych krajov ale neumožňuje zvýhodniť regióny, ktoré to skutočne potrebujú. Preto by bolo vhodné zmeniť územnosprávne členenie tak, aby aj trvale zaostalé regióny mohli dostať vyššiu štátnu podporu," vysvetlil.

Vyzval preto na zmenu územnosprávneho členenia tak, aby trvale zaostávajúce regióny dostali vyššiu podporu a tak mohli naštartovať rast zamestnanosti v nich.

"Pod iniciatívu vzniku 18 žúp sa do dnešného dňa podpísalo približne 21-tisíc občanov," uviedol.

Súčasný prístup bude podľa neho naďalej konzervovať súčasný stav. "A tam, kde je vysoká miera nezamestnanosti, tam aj zostane," zdôraznil.

Viac krajov a zlúčenie volieb

Simon chce referendom dosiahnuť zmenu 79 okresov na 18 krajov. Je presvedčený, že by to prinieslo efektívnejšiu verejnú správu.

Úspory by podľa neho prinieslo aj zlúčenie komunálnych a regionálnych volieb, ktoré by sa tak konali v jeden deň.

"Takto dokážeme ročne ušetriť nemalé prostriedky," tvrdí Simon. Petičnú akciu spustil 21. januára v Rimavskej Sobote.

Súčasný model s ôsmimi samosprávnymi krajmi sa podľa Simona neosvedčil a zámer premiéra Roberta Fica (Smer) vytvoriť 3 + 1 kraj je podľa neho krok nesprávnym smerom.

Pri súčasnom delení zasa podľa Simona sídla samosprávnych krajov bohatnú, ale zvyšok regiónu zaostáva.

Podpredseda Mostu-Híd sa nazdáva, že pri modeli 3 + 1 by to bolo ešte horšie. Predpokladá, že rozdelenie Slovenska podľa jeho návrhu by prinieslo úsporu verejných prostriedkov.