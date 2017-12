Polis: Smer klesá, Procházka stúpa, Obyčajní a SDKÚ sú na hrane

Rastúcu Sieť a klesajúci Smer nameral Polis aj Focus, SDKÚ a Obyčajní sú na hranici zvoliteľnosti.

1. júl 2014 o 13:45 SITA





BRATISLAVA. Preferencie Smeru klesli. Stúpa záujem o Sieť, stranu Radoslava Procházku.

Po júnovom prieskume Focusu to ukázal aj prieskum Polis Slovakia pre agentúru SITA.

Ak by boli parlamentné voľby tento víkend, podľa Polisu by ich vyhral síce Smer s podporou 35,3 percenta, oproti však jeho preferencie klesli o vyše jedno percento (v májovom prieskume získal 36,4 percenta).

Sieť mala v máji podporu 15,4 percenta, v najnovšom stúpla na 17,2 percenta.

Obyčajným ubudlo percento

Smer by získal 71 parlamentných kresiel a Sieť 35. Za nimi by skončilo KDH so ziskom 7,9 percenta a obsadili by 16 kresiel.

Rovnaký počet mandátov by získala aj strana Most, ktorej by svoj hlas odovzdalo 7,8 percenta voličov.

Do parlamentu by sa so ziskom 6 percent dostalo aj SMK, ktoré by v parlamente získalo 12 mandátov.

Na hranici zvoliteľnosti sú Obyčajní ľudia s podporou 4,9 a SDKÚ so ziskom 4,8. Obyčajným klesla podpora oproti máju o vyše jedno percento.

SaS a SNS by získali 3,9 percento, Nova 3 percentá, LŠ-NS a KSS 1,7 percenta.

Ako urobili prieskum

Telefonický prieskum pre agentúru SITA vykonal Polis Slovakia 23. až 28. júna 2014 na vzorke 1 322 respondentov starších ako 18 rokov.

Respondenti odpovedali na otázku: "Ak by boli parlamentné voľby tento víkend, ktorú stranu alebo hnutie by ste volili?".

Preferencie sú vypočítané z 59-percentnej účasti, nerozhodnutých bolo 15 percent opýtaných a voliť by nešlo 26 percent respondentov.