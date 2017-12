Voľnú nedeľu okrem KDH podporuje aj Martvoň zo Smeru

Anton Martvoň by určil výnimky zo zákona, ktoré z prevádzok by museli byť otvorené aj v nedeľu, ako je to napríklad v Rakúsku alebo v Poľsku.

1. júl 2014 o 16:51 SITA

BRATISLAVA. Voľnú nedeľu, ktorú navrhuje KDH, podporuje aj poslanec za Smer Anton Martvoň.

"Zákaz predaja v nedeľu a počas štátnych sviatkov by som podporil, no za súčasného zvýšenia minimálnej mzdy aspoň na 400 eur mesačne," povedal Martvoň.

Zákon s výnimkami

Zároveň by určil výnimky zo zákona, ktoré z prevádzok by museli byť otvorené aj v nedeľu, ako je to napríklad v Rakúsku alebo v Poľsku. Tam sa zákaz predaja v nedeľu netýka čerpacích staníc, autobusových a vlakových staníc alebo letísk.

Na Slovensku by sa to mohlo týkať aj službukonajúcich lekární a predajní pri kultúrnych a turistických pamiatkach a atrakciách uznaných samosprávnym krajom, ako aj v areáli verejných športovísk, štadiónov, kúpalísk a aquaparkov, kde by mohli i naďalej brigádovať mladí ľudia.

"Viem si predstaviť, že by nedeľa a sviatky boli určené iba na oddych a nie na prácu. Každý pracujúci občan si potrebuje pravidelne minimálne jeden deň v týždni oddýchnuť, lebo potom mu v neskoršom veku rýchlo odchádza zdravie, zvyšujú sa náklady štátu na jeho liečbu a klesá jeho pracovná výkonnosť," vysvetlil poslanec za Smer.

Preto sa Martvoň na návrh KDH bude asi pozerať z pohľadu zamestnancov, daňovníkov dotujúcich zdravotníctvo a z pohľadu cirkvi.

"Som toho názoru, že v nedeľu by si mali ľudia oddýchnuť, navštíviť rodiny, priateľov či zájsť si do prírody, do kultúrnej ustanovizne alebo do kostola. Zvlášť by takto bola vyššia šanca pre viac ľudí dožiť sa dôchodkového veku," uzatvoril vládny poslanec.

Figeľ: Práca v nedeľu je znakom chudoby

KDH opakovane prichádza do parlamentu s návrhom, aby počas nedieľ a štátnych sviatkov boli zatvorené obchody.

Práca v nedeľu, pokiaľ nie je nevyhnutná, je podľa predsedu KDH Jána Figeľa znakom chudoby, nie bohatstva. Ako povedal Figeľ v utorok na tlačovej besede, nedeľu ako voľný deň si ľudia zaslúžia.

„Na Slovensku pracujú ľudia v nedeľu najviac z krajín EÚ. Viac ako 19 percent ľudí pracuje v nedeľu. To je najvyššie číslo v európskej dvadsaťosmičke. To sú osoby, ktoré v nedeľu chýbajú pri rodinnom stole. To je každý piaty občan,“ zdôraznil Figeľ.

Jeden z predkladateľov novely Zákonníka práce Alojz Přidal pripomenul, že princíp voľnej nedele pre každého je vo volebnom programe KDH. Zároveň upozornil, že v mnohých štátoch je voľná nedeľa chránená zákonom. „Vo východoeurópskych štátoch je obrovský atak na nedeľu,“ uviedol.