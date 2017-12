Minister školstva Čaplovič končí po dohode s Ficom, nahradí ho Pellegrini

Novým ministrom školstva sa má stať Peter Pellegrini a novým ministrom hospodárstva Pavol Pavlis.

2. júl 2014 o 9:31 sita, tasr

BRATISLAVA. Minister školstva Dušan Čaplovič (Smer) podáva demisiu. Ministrovo rozhodnutie sprostredkoval tlačový odbor ministerstva školstva.

Demisiu ohlásil aj minister hospodárstva Tomáš Malatinský.

V ňom sa uvádza, že Čaplovič sa v stredu rozhodol podať demisiu po vzájomnej dohode s predsedom vlády Robertom Ficom.

„Naďalej budem plniť programové vyhlásenie vlády, budem aktívne pôsobiť v parlamente a rovnako aj spolupracovať s pánom premiérom,“ dodal Dušan Čaplovič.

Premiér Robert Fico (Smer) už odoslal prezidentovi Andrejovi Kiskovi návrh na vymenovanie dvoch nových ministrov.

Peter Pellegrini nahradí Dušana Čaploviča a Pavol Pavlis nastúpi na ministerstvo hospodárstva namiesto Tomáša Malatinského.

Fico sa domnieva, že vymenovanie sa uskutoční vo štvrtok v popoludňajších hodinách.

Na budúci týždeň avizoval zmeny na postoch štátnych tajomníkov na rôznych ministerstvách, malo by ísť o päť až šesť nových tajomníkov.

video //www.sme.sk/vp/30310/

Pre exministrov má nové miesta

Predseda vlády poďakoval obom odchádzajúcim ministrom za odvedenú prácu a verí, že ich nástupcovia nadviažu na všetky pozitívne rozbehnuté veci a prídu s novými podnetmi.

Od nového ministra školstva očakáva pokračovanie v snahách o duálne vzdelávanie. Od ministerstva hospodárstva zase očakáva mimoriadne aktívnu úlohu, čo sa týka zahraničných investícií a novú ucelenú ekonomickú politiku.

Skúsenosti Malatinského v oblasti energetiky by chcel využiť naďalej, a preto mu dal ponuku na pôsobenie v jeho poradnom tíme.

Čaplovič by sa zase mohol venovať problematike ľudských práv, s ktorou mal v minulosti skúsenosti. "Je to mimoriadne citlivá a náročná agenda a dnes je v rukách ministra zahraničných vecí," ozrejmil Fico s tým, že by to šéfa diplomacie Miroslava Lajčáka odbremenilo. Jednou z alternatív je, že by Čaplovič pôsobil ako splnomocnenec vlády pre ľudskoprávne otázky. "Tieto dohody sme ešte nedotiahli do konca," avizoval premiér.

video //www.sme.sk/vp/30273/

Komentár Tomáša Gálisa Dôležitých ľudí predseda Smeru uprace potichu a ešte sa o nich postará

Dva roky ministrom

Čaplovič plánoval počas svojho funkčného obdobia rozsiahle zmeny v kľúčových školských zákonoch, o ktorých už rozbehol diskusiu. Zmeniť chcel napríklad aj súčasný systém rozdeľovania peňazí pre školy. Tieto zmeny však už minister nestihne, vo funkcii bol dva roky.

Počas Čaplovičovho pôsobenia ako ministra sa konal najväčší štrajk učiteľov.

Školskí odborári doň vstúpili 26. novembra 2012 a žiadali 10-percentné zvýšenie tarifných platov pedagogických a nepedagogických zamestnancov a viac peňazí do školstva.

Vedenie odborov štrajk prerušilo po troch dňoch, pretože sa začali rokovania s vládou.

Vláda napokon platy učiteľom nezvýšila o požadovaných 10 percent, ale aj napriek ich nesúhlasu im narástli o päť percent. Tarifné platy sa učiteľom zvyšovali aj v roku 2014. Po rokovaniach predstaviteľov vlády a odborov sa dohodli na opätovnom zvýšení o päť percent.

Čaplovičovi počas jeho pôsobenia vyčítali aj plytvanie s peniazmi, napríklad pre prenájom limuzíny od firmy Jirka Malchárka za niekoľko tisíc eur mesačne, pre predražené logo Ústavu informácií a prognóz školstva, ktorý napokon zanikol a zlúčil sa s Centrom vedecko-technických informácií.

Ten istý ústav je známy aj pre predražené nájomné v budove v bratislavskej Rači.

Opoziční poslanci Čaplovičovi vyčítali aj niektoré tendre.

Prečítajte si tiež: Čaplovič nepomohol deťom z osád, ani učiteľkám z Dobšinej

Funkcionári majú predložiť audit

Okresní a krajskí funkcionári Smeru majú ďalej do 8. júla predložiť vedeniu strany personálny audit verejných funkcionárov.

Po vykonaní auditu má dôjsť k zmenám v nomináciách tých, ktorí vo funkciách zlyhali. Krajskí predsedovia majú dať zároveň návrh na odvolanie okresných predsedov strany, ktorí zlyhali.

Fico v sobotu audit zdôvodnil tým, že ak niekto môže ohroziť Smer, tak sú to jeho predstavitelia. „My sme nebezpeční sami sebe.“