Vchod do ministerstva spravodlivosti vynovia za 200-tisíc eur

Na ministerstve modernizujú podateľňu a priestory pre verejnosť, aby ľudí nemuseli kontrolovať.

2. júl 2014 o 11:15 SITA

BRATISLAVA. Minister spravodlivosti Tomáš Borec sa rozhodol oprášiť projekt rekonštrukcie vstupu do sídla rezortu na Župnom námestí, lebo tam treba vyriešiť bezpečnostný režim.

Kabinet mu v stredu odsúhlasil 169 593 eur.

V budove ministerstva sídli aj Najvyšší súd a na jeho verejné zasadnutia neraz privádzajú členov skupín podsvetia.

Borec chce na rozdiel od pôvodného bezpečnostného projektu rozšíriť rekonštrukciu o modernizáciu podateľne a priestorov pre verejnosť.

Predpokladaný rozpočet na tento projekt je 198-tisíc eur.

„Pri rekonštrukcii sa neuvažuje o exteriérových zásahoch,“ uviedla hovorkyňa rezortu Alexandra Donevová.

Ľudia, ktorí pôjdu do podateľne ministerstva, by už nemuseli prechádzať bezpečnostnou kontrolou. Tí, čo potrebujú konzultovať svoj prípad s pracovníkmi ministerstva, budú mať na to k dispozícii dôstojné priestory.

V schválenom rozpočte na rok 2012 ministerstvo predpokladalo, že rekonštrukcia vstupu do budovy vyjde na 111 658 eur. Stavba sa však nerozbehla a rezort financií peniaze na rekonštrukciu viazal.

V tomto roku minister spravodlivosti rozhodol o realizácii investičnej akcie so spomínaným predpokladaným rozpočtom.

Ministerstvo teraz prichádza s návrhom na zmenu účelu použitia kapitálových výdavkov z roku 2012 v sume 111 658 eur, a to presun z programu Financovanie systému súdnictva do programu Tvorba a implementácia politík.

Keďže je potrebné projekt dofinancovať, ministerstvo žiada aj o zmenu účelu použitia kapitálových výdavkov z roku 2013 vo výške 57 935 eur z položky Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia do položky Rekonštrukcia a modernizácia stavieb v programe Tvorba a implementácia politík.

Zvyšnú časť peňazí, konkrétne 28 407 eur, si zabezpečí z vlastného rozpočtu na rok 2014.