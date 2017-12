Kaliňák sľubuje ochranu oznamovateľov korupcie na jeseň

Návrh KDH chrániť a odmeniť oznamovateľov korupcie Smer v júni odmietol, chystá vlastný zákon.

3. júl 2014 o 15:43 TASR

BRATISLAVA. Zákon ochraňujúci oznamovateľov korupcie a inej protispoločenskej činnosti je vo finálnej verzii.

Cez leto bude v pripomienkovom konaní, koncom augusta by ho mohla prerokovať vláda a v septembri alebo októbri by mohol prísť do Národnej rady.

Na pôde parlamentu to počas štvrtkovej Hodiny otázok avizoval minister vnútra Robert Kaliňák (Smer) s tým, že názov právnej normy bude zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

Takéto znenie podľa ministrových slov umožní reagovať aj na iné neduhy ako korupcia. "Napríklad aj podvod, sprenevera či etické prešľapy a netransparentné konanie."

Problematikou sa parlament zaoberal len nedávno, keď 10. júna odmietol zákon KDH o ochrane osôb pri odhaľovaní trestných činov korupcie a iných vybraných trestných činov.

Právna norma počítala aj s tým, že oznamovatelia korupcie budú finančne odmeňovaní.

Odmena mala predstavovať do desať percent z uchránenej alebo vrátenej hodnoty, ak už v korupčnej kauze padol právoplatný rozsudok, nesmela by však prekročiť 50-násobok minimálnej mzdy.

Kaliňák avizoval vlastný návrh už dávnejšie. Ešte v septembri 2013 sľuboval, že to bude do konca roka, ale nestalo sa. O návrhu KDH sa vyjadril, že nebol komplexný.

Nepozdávalo sa mu tiež, že si opozícia zvykla predkladať rozpracované materiály, ktoré pochádzajú z ministerstiev.

"Myslím, že to nie je dobrá cesta. Jednak preto, že je to zvyčajne nedokončený surový návrh a nie je to ani korektné," vyhlásil Kaliňák.

Povedal, že súčasná opozícia bola vo vláde a mala dosť času, aby riešila problém s korupciou a schvaľovala s tým súvisiace zákony.