Český reportér: Fica do kauzy Pandur zatiahol Výboh

6. júl 2014 o 20:37 Matúš Burčík

Investigatívny novinár Janek Kroupa pracoval od roku 1996 v TV Nova. Neskôr pôsobil v investigatívnom oddelení denníka MF Dnes, od februára 2014 nastúpil do Českého rozhlasu. Je autorom viacerých kníh a scenárov a držiteľom niekoľkých novinárskych cien.(Zdroj: archív SME)

Na súde v Prahe má v pondelok vypovedať investigatívny reportér Českého rozhlasu JANEK KROUPA, ktorý aféru otvoril v MF Dnes.

Čo je podstatou korupčnej kauzy Pandur?

„Česká republika nakúpila Pandury najskôr za nejakých 23 miliárd českých korún. Potom sa tender zmenil na 14,5 miliardy asi za 106 kusov obrnených transportérov. Najskôr ten obchod vyjednávala vláda ČSSD. Potom sa vláda zmenila, tender sa zrušil a odznovu ho začala vyjednávať vláda ODS.“

To bolo kedy?

„V roku 2006. Obchod mal na starosti námestník ministerstva obrany Martin Barták, ktorý sa v jednej fáze v roku 2007 zúčastnil na rokovaní s rakúsko–americkými manažérmi Steyeru. Ten v tom čase vlastnila americká spoločnosť General Dynamic. Na druhej strane bol Barták, Marek Dalík a Miroslav Výboh. Rakúski manažéri z rokovania spísali záznam, ktorý poskytli americkej ambasáde v Prahe. Počas toho rokovania mal Barták odstúpiť bokom a Marek Dalík si mal vypýtať obrovský úplatok, tuším 18 miliónov eur v troch splátkach. Rakúšania na to najskôr nekývli. Potom za nimi, podľa ich svedectiev, začal chodiť jeden z riaditeľov veľkej izraelskej zbrojovky Rafael Lova Drori, ktorý ich tlačil do toho, aby ten úplatok dali, lebo inak sa tender stornuje. On ponúkal cestu, ako tie peniaze vyplatiť cez ich spoločnosť.“

Boli peniaze nakoniec vyplatené?