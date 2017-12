Duchoň zrejme nebude štátnym tajomníkom, píše SITA

Daniel Duchoň zo Smeru pracoval pre Salmanovcov, ktorých vyšetrujú za podvody a korupciu.

7. júl 2014 o 16:47 SITA

BRATISLAVA. Predseda parlamentného výboru pre rozpočet a financie Daniel Duchoň napokon možno štátnym tajomníkom na ministerstve financií nebude.

Problémom sú medializované informácie, podľa ktorých Duchoň šéfoval firme, v ktorej mali podiel podnikatelia Salmanovci, ktorých vyšetrujú za podvody a korupciu, a mal v nej aj podiel.

Za poslaneckého asistenta si zas vybral človeka, ktorý v minulosti podnikal s údajným šéfom skupiny sýkorovcov. O Duchoňovi rozhodne vedenie strany Smer a následne vláda.

Funkcia štátneho tajomníka ministerstva financií sa uvoľnila po tom, čo sa minulý týždeň stal ministrom školstva Peter Pellegrini, ktorý tento post zastával.

Novou štátnou tajomníčkou na ministerstve školstva sa mala stať poslankyňa Oľga Nachtmannová. Tá by mala vo funkcii vystriedať Štefana Chudobu.

V súčasnosti sa však v Smere uvažuje, že rezort by mal jedného štátneho tajomníka ako doteraz.

Vo funkcii by skončil Chudoba a štátnym tajomníkom by zostal Vladimír Kováčik, ktorého vláda vymenovala do funkcie 18. júna.

Novým štátnym tajomníkom na ministerstve hospodárstva má byť Rastislav Chovanec. V súčasnosti pôsobí ako poradca predsedu vlády pre investície. Chovanec je predsedom dozornej rady v spoločnosti SPP distribúcia.

Na poste štátneho tajomníka má nahradiť Pavla Pavlisa, ktorý sa stal ministrom hospodárstva, keď v tejto funkcii nahradil Tomáša Malatinského.

Premiér Robert Fico avizoval zmeny vo vláde a na postoch štátnych tajomníkov na pracovnom sneme 28. júna.

Vymeniť by sa mali podľa informácií agentúry SITA šiesti. Zmeniť by sa mali v rezorte hospodárstva, pôdohospodárstva, financií a školstva.