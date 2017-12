Tradícia a peniaze - o deti sa na 99 percent starajú ženy

V slovenských rodinách sa na 99 percent o malé deti starajú mamy. Dôvodmi sú peniaze aj pohľad na svet.

7. júl 2014 o 19:55 Dušan Mikušovič

V slovenských rodinách sa na 99 percent o malé deti starajú mamy. Dôvody sa nemenia, ide o peniaze aj tradičný pohľad na svet.

BRATISLAVA. Desať rokov vyzeral bežný deň Juraja Klimka z Modry rovnako – ráno vstal a vybral sa do práce. Dnes síce ráno vstáva tiež, no namiesto cesty do práce ho čaká malý syn.

Už druhý rok je s ním doma na rodičovskej dovolenke.

Keď mal chlapec dvanásť mesiacov, Klimko v opatere vystriedal manželku. „Finančne nám vychádzalo lepšie, ak by ona išla do práce a ja som zostal so synom.“

Necelé percento

Rozhodnutiam, aké urobili Klimkovci, naše zákony nebránia. Otec môže na rodičovskej dovolenke nahradiť matku až dovtedy, keď dieťa dovŕši tretí rok. Kedysi to bolo možné iba na pár mesiacov.

Napriek tomu na Slovensku boom „otcov na materskej“ nenastal.

Odhady ministerstva práce, ktoré zverejnilo návrh Správy o rodovej rovnosti, vravia iba o stovkách mužov, ktorí sa starajú o malé dieťa. Čísla ukazujú, že v posledných rokoch ich počet dokonca klesá.