Zomrel sudca Juraj Horváth

Sudca zomrel štyri dni po tom, čo mu skončilo funkčné obdobie na Ústavnom súde.

8. júl 2014 o 18:11 Monika Tódová

BRATISLAVA. Vo veku 67 rokov zomrel v utorok ráno sudca Ústavného súdu Juraj Horváth.

Len v piatok sa mu na súde skončilo dvanásťročné funkčné obdobie. Sudca bol práceneschopný už od februára. Ešte v roku 2013 prekonal mozgovú porážku.

„Snažil sa prácu vykonávať veľmi vážne a vyrovnať sa s problémami, ktoré tu máme. Aj sa mu darilo. Bol to vynikajúci človek a bude nám veľmi chýbať. Škoda, že si nestihol užiť dôchodok s vnúčatami,“ povedal SME sudca Lajos Mészáros, ktorý bol s Horváthom dlhé roky v jednom senáte.

Horváth SME sľúbil na konci funkčného obdobia rozhovor. Ešte pred tromi týždňami veril, že ho poskytne.

Utajený rozsudok

Do funkcie ho nominovala SMK. Po piatich rokoch funkčného obdobia, v roku 2007, SME zistilo, že ho právoplatne odsúdili za krátenie dane.

Išlo o rozsudok z roku 1996 a v čase, keď ho zvolili za sudcu, bol už zahladený.

Zákon jeho vymenovaním za ústavného sudcu porušený nebol, no poslanci Horvátha kritizovali, že rozsudok zatajil. On tvrdil, že SMK o tom vedela, strana to popierala.

Rozsudok bral ako krivdu a tvrdil, že daň chcel zaplatiť, ale nebolo mu to umožnené.

Viacerí kolegovia ho vyzvali, aby sa vzdal funkcie, rozhodol sa zostať. Prípad ukázal, že zákon kládol menšie nároky na ústavných sudcov ako tých obyčajných - tí nemohli byť vôbec nikdy odsúdení.

Tlak Harabina

Patril k sudcom, na ktorých podal Štefan Harabin niekoľko trestných oznámení. „Niektoré tlaky ťažko znášal,“ povedal Mészáros.

Horváth bol proti zrušeniu Špeciálneho súdu, nepáčilo sa mu ani zablokovanie Ústavného súdu v kauze Jozef Čentéš.

Vyštudoval právo v Bratislave, pracoval ako podnikový právnik na poľnohospodárskych družstvách.

Ako komerčný právnik sa venoval reštitúciám. Pred nástupom na súd bol advokátom.