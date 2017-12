Ženy tvoria u nás len tretinu poslancov či vedúcich

Záujem žien o volené funkcie rastie, no viac sa im darilo len v eurovoľbách. Dominujú skôr v súdnictve.

9. júl 2014 o 11:24 SITA

BRATISLAVA. Ženy tvoria na Slovensku tretinu zo všetkých zákonodarcov či riadiacich pracovníkov. Tiež majú menšinové zastúpenie vo väčšine vrcholových orgánov či v ústredných orgánoch štátnej správy.

Je to tak napriek tomu, že medzi základné princípy demokratickej spoločnosti patrí požiadavka vytvárať pre všetkých ľudí rovnaké pracovné príležitosti a plniť svoje spoločenské ambície bez ohľadu na pohlavie.

Píše sa to v materiáli ministerstva práce o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2013, ktorý v stredu schválila vláda.

Ženy v krajoch nevyhrali

V prípade oboch pohlaví rastie záujem o volené funkcie v samospráve či parlamente.

Prejavuje sa to v rastúcom počte kandidátov vo všetkých typoch volieb, no úspešnejší sú stále muži, ženy sa do verejného života zapájajú v podstatne nižšej miere.

Najväčší úspech mali ženy vo voľbách do Európskeho parlamentu, najhoršie to bolo v prípade funkcie predsedu samosprávneho kraja, kde ženy neboli zvolené v žiadnom kraji.

Vo voľbách do Národnej rady kandidovalo v roku 2012 spolu 2 967 ľudí, ženy tvorili 26,2 percenta.

Za poslancov Národnej rady ľudia zvolili 24 žien, čiže 16 percent. Priemerný vek zvoleného poslanca bol u mužov 47 rokov, u žien 49 rokov.

Predsedníčkou samosprávneho kraja zatiaľ nebola ani jedna žena.

Rozdiel do piatich percent

Vo všetkých voľbách bol podiel zvolených žien o štyri až päť percent nižší, ako bolo ich zastúpenie na kandidačných listinách.

V krajských voľbách v roku 2013 sa tento trend opätovne potvrdil, keď sa na post župana nedostala žiadna žena.

Za poslankyňu zastupiteľstva kraja bolo v novembri minulého roka zvolených 15,7 percenta žien.

Starostkou obce či primátorkou mesta je 22,9 percenta žien, starostom či primátorom 77,1 percenta mužov.

"Menšinové zastúpenie žien je však výrazné aj vo väčšine vrcholových a ústredných orgánov štátnej správy," píše sa v návrhu súhrnnej správy.

Vo vláde je jedna žena

Z 15-tich členov vlády je len jedna žena, v prípade štátnych tajomníkov ženy predstavujú 9,1 percenta.

Členmi Bankovej rady Národnej banky Slovenska (NBS) sú len muži, na čele univerzít a vysokých škôl je 14,3 percenta žien.

Rozdiel je však v súdnictve, kde bolo sudkyňami ku koncu septembra minulého roka 64,1 percenta žien a 35,9 percenta mužov.

"Čím nižšia je rozhodovacia úroveň súdov, tým vyšší je podiel žien medzi sudcami," uvádza správa.

Na Najvyššom súde ženy tvoria 56 percent sudcov, na krajských súdoch 62,9 percenta a na okresných súdoch 66,1 percenta, na čele Ústavného súdu je žena.

Funkciu sudcu na Špecializovanom trestnom súde vykonávajú dve ženy.