Kisku prijal v Prahe Zeman, chcú lepšie cestné prepojenie

Prezidenti Slovenska a Česka sa zhovárali o V4, obnoviteľných zdrojoch aj o značke Made in Czechoslovakia.

9. júl 2014 o 14:53 sita, tasr

PRAHA. Prezident Andrej Kiska je na svojej prvej oficiálnej bilaterálnej návšteve v zahraničí od nástupu do funkcie.

V Prahe ho v stredu prijala česká hlava štátu Miloš Zeman.

Obaja prezidenti sa po spoločnom rokovaní zhodli na tom, že sú na začiatku obojstranného priateľského vzťahu.

Kiska sa dnes stretne aj s predsedom Senátu Parlamentu Českej republiky Milanom Štěchom a s českým predsedom vlády Bohuslavom Sobotkom.

Na Slovensko sa vracia dnes vo večerných hodinách.

Jeden o chémii, druhý o súzvuku

"V politike existuje pojem personálna chémia, čo znamená nadviazanie priateľských vzťahov a myslím, že dnešným stretnutím, ktoré bude pokračovať pracovným obedom, sme v tejto personálnej chémii veľmi pokročili," vyhlásil na spoločnej tlačovej besede oboch prezidentov Zeman.

"Samozrejme, že prezident Kiska skôr patrí, ak som dobre porozumel, k pravému stredu, ja sa označujem za ľavicového politika, ale nemyslím, že by to mala byť prekážka v našich vzájomných vzťahoch."

Česká hlava štátu nevidí problém ani v tom, že pred slovenskými prezidentskými voľbami otvorene podporil Kiskovho protikandidáta premiéra Roberta Fica.

"Ani ja, ani Martin Schulz, ani François Hollande, ktorí práve preto, že sú ľavicoví politici, podporovali Roberta Fica, nie sú občania SR, nemajú právo voliť," dodal Zeman, podľa ktorého je úplne normálne, že pravicoví politici podporujú pravicových a ľavicoví zasa ľavicových. "Nevidím v tom žiadnu prekážku v našich vzťahoch."

Kým Miloš Zeman hovoril o chémii, Kiska spomínal súzvuk.

"Oboch nás spája záujem ľudí našich krajín, to, čo potrebujú občania našich krajín. Tých tém je veľa a som rád, že na ne máme spoločné uhly pohľadu. Pán prezident to volá chémia, ja to volám ľudský súzvuk," vyhlásil slovenský prezident.

Zeman by chcel vo V4 aj Slovinsko

Prezidenti sa zhodli na potrebe nutného dopravného prepojenia medzi oboma krajinami. Zeman pripomenul, že existuje iba jedno, a to do Bratislavy, čo je podľa neho málo.

Slováci a Česi by mali podľa oboch prezidentov viac spolupracovať aj v oblasti obrany či školstva a zdravotníctva.

Zeman pripomenul svoj návrh, podľa ktorého by Poľsko, Maďarsko, Slovensko a Česko mali do V4 prizvať aj Slovinsko. "Získal som aj istú podporu prezidenta Kisku," povedal.

Kiska však v tejto otázke až taký jednoznačný nebol. "Budeme určite veľmi opatrne narábať so značkou V4, ktorá už má svoj zvuk, a s tým, ktoré krajiny prizývať," poznamenal.

Zeman tiež Kiskovi navrhol, aby spoločne bojovali proti zámeru Európskej komisie, ktorá chce podiel obnoviteľných zdrojov v štátoch EÚ vo výške 27 percent.

"Myslím, že energetický mix, ktorý je veľmi podobný v Česku aj na Slovenku, nás zaväzuje k tomu, aby sme bojovali za zníženie tohto percenta," uviedol Zeman.

Czechoslovakia je pre Kisku minulosť

Kiska v Prahe tiež uviedol, že značka "Made in Czechoslovakia" je minulosťou. "Máme Made in Czech a Made in Slovakia, a tieto značky si bude každá krajina budovať k svojej hrdosti a svojej prosperite," vyhlásil.

O možnej propagácii a oživení značky Made in Czechoslovakia niekoľkokrát hovoril Robert Fico.

Vysvetlil to tým, že v niektorých regiónoch sveta si stále nevšimli rozdelenie Československa a nerozumejú označeniam ako Made in Slovakia alebo Czech Made.

Zároveň avizoval, že sa v spolupráci s predstaviteľmi českej vlády bude na zahraničných trhoch pokúšať o oživenie tejto značky, keďže mala v strojárskej, ale najmä v zbrojárskej brandži vysoký cveng a bola zárukou kvality.

Zeman zdôraznil, že na medzinárodnej scéne treba pozornosť venovať okrem ukrajinsko-ruskej kríze aj trvalému boju proti medzinárodnému terorizmu.