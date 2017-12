Prokurátor vstúpil do procesu storočného prenájmu vzduchu za milióny

Spor o storočnú zmluvu na prenájom budovy, z ktorej štát nevyužíva ani štvrtinu, pokračuje.

9. júl 2014 o 15:26 Daniel Vražda

Majiteľovi budovy sa vstup prokurátora do začatého procesu nepáči.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Geodetický a kartografický ústav už zaplatil firme Armagedon na nájomnom približne tri a pol milióna eur, hoci využíva asi len 20 percent prenajatej budovy.

Podľa odhadov advokáta Jána Grittersa, ktorý zastupoval ústav na súde, geodeti tak už splatili súkromnej firme celú hodnotu budovy aj s rekonštrukciou.

Okresný súd v Liptovskom Mikuláši už raz rozhodol, že nevýhodná zmluva, na základe ktorej ústav platil nájomné, je neplatná.

Odvolací krajský súd však prípad po takmer roku vrátil na nové prerokovanie.

Stredajšie pojednávanie súdu trvalo krátko. Prokurátor Okresnej prokuratúry v Liptovskom Mikuláši totiž vstúpil do rozbehnutého procesu. Podľa našich informácií súdu doručil svoje stanovisko, v ktorom podporil pôvodné rozhodnutie okresného súdu.

Pojednávanie odročili na neurčito

Advokát Armagedonu hneď na úvod rokovania vzniesol námietku proti vstupu prokurátora do začatého konania. Zdôvodnil to tým, že zákon presne vymedzuje možnosti prokuratúry v takomto prípade.

Tvrdí, že GKÚ nie je štát, štátny podnik, ani právnická osoba s majetkovou účasťou štátu. Požiadal prokurátora, aby vysvetlil svoje rozhodnutie.

„Vychádzali sme z toho, že sa nakladá s rozpočtovými prostriedkami štátu, a preto môžeme vstúpiť do konania,“ reagoval prokurátor.

„Neexistuje legálna definícia právnickej osoby s majetkovou účasťou štátu. Neviem z čoho usudzujete, že nemám právo vstúpiť do procesu,“ adresoval advokátovi Armagedonu.

Prokuratúra vychádzala pravdepodobne z ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku, ktorý jej umožňuje vystúpiť do už začatého konania „vo veciach právnickej osoby s majetkovou účasťou štátu“. GKÚ za takú považuje.

Diskusiu o tom, či Geodetický a kartografický ústav je, alebo nie je takáto právnická osoba, ukončila sudkyňa. Pojednávanie odročila na neurčito, kým rozhodne o námietke.

Okresný súd nájomnú zmluvu zrušil

Ústav v prenajatých priestoroch digitalizuje údaje z celého Slovenska. Rozhodlo o tom vedenie ovládané SNS v roku 2008.

Nájomné podľa kartografov vysoko prekračuje obvyklé ceny nájmov v oblasti. Ústav platil za takmer prázdne skladové priestory 9,9 eura za štvorcový meter bez ohľadu na to, či je to meter schodiska, či kancelárie.

Riaditeľ ústavu Juraj Celler odhadol, že reálny nájom v oblasti je najviac dve až tri eurá.

Okresný súd v Liptovskom Mikuláši pred vyše rokom zrušil nájomnú zmluvu. „Ústav nie je s firmou v právnom vzťahu, zmluva je absolútne neplatná,“ konštatovala vtedy sudkyňa v odôvodnení.

Keby súd zmluvu nezrušil, platil by ústav vysoké nájomné ešte najmenej 45 rokov s opciou do roku 2106. Zmluva bola navyše takmer nevypovedateľná. Kartografi by ju mohli zrušiť, len ak by zaplatili Armagedonu asi 14 miliónov eur, čo je niekoľkonásobná hodnota budovy.

Advokát Armagedonu pred rokom vyhlásil, že zmluva je v poriadku a platná a štát sa správa schizofrenicky.

„Štát budovu niekoľko rokov užíval a ten istý štát potom napadol platnosť zmluvy pre jej rozpor s dobrými mravmi. Jediným poškodeným v tomto príbehu je subjekt, ktorý poskytol budovu a zrekonštruoval ju,“ tvrdí Poliak.

Richard Duchovný kúpil budovu na predmestí Liptovského Mikuláša v roku 2007. Previedol ju na svoju firmu Ducho, a keď vedenie ústavu prejavilo záujem o priestory pre centrálny archív, dal plnú moc svojej správcovskej spoločnosti Armagedon, aby kartografom budovu prenajala.