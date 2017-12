Droba sa možno vráti do SaS, ochranára Hubu lákala Sieť, píše SITA

Juraj Droba liberálov v roku 2013 vymenil za Novu, Mikuláš Huba pred časom odišiel z hnutia Obyčajných ľudí.

10. júl 2014 o 9:48 SITA

BRATISLAVA. V parlamente by malo počas leta opäť dôjsť k presunom poslancov Národnej rady medzi politickými stranami.

Podľa informácií agentúry SITA by sa po viac ako roku mal vrátiť do SaS Juraj Droba, ktorý je dnes členom Nova.

Droba odišiel z SaS v apríli 2013 spolu s ďalšími štyrmi poslancami Jozefom Kollárom, Jurajom Miškovom, Danielom Krajcerom a Martinom Chrenom. O dva mesiace na to vstúpili do Nova.

„O tom, ako ďalej postupovať, momentálne vôbec nerozmýšľam, odchádzam na rodinnú dovolenku. Budem diskutovať s kolegami a počas leta sa rozhodnem,“ povedal Droba vo štvrtok pre agentúru SITA.

Naopak politickú budúcnosť už nezvažuje nezaradený poslanec a ochranár Mikuláš Huba, ktorý pred časom odišiel z OĽaNO.

„Nezabúdam však na známe nikdy nehovor nikdy. Takže si nechávam nejaké percento v zálohe, preto ani nikde nevyhlasujem, že na jar 2016 končím,“ povedal Huba pre agentúru SITA s tým, že všeličo sa môže stať, čo ho presvedčí, že zmení názor.

„Zatiaľ nevidím subjekt, za ktorý by som túžil kandidovať,“ dodal.

O Hubovi sa hovorilo, že by mal skončiť v Sieti Radoslava Procházku. „Ponúk už bolo viac. Viacerí naznačili, že by si vedeli predstaviť so mnou spoluprácu,“ povedal. Podľa neho sú to pragmatické ponuky, pretože niektorí túžia po jeho hlase.