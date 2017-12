Kvalita demokracie sa s príchodom Kisku zlepšila

Inštitút pre verejné otázky vyzdvihol počiny nového prezidenta v oblasti súdnictva.

10. júl 2014 o 11:46 TASR

BRATISLAVA. Prvé kroky Andreja Kisku vo funkcii prezidenta mali vplyv na zlepšenie kvality demokracie na Slovensku, tvrdí Inštitút pre verejné otázky (IVO).

"Podľa očakávania prvé kroky nového prezidenta pôsobili v smere znižovania koncentrácie moci v rukách jednej politickej strany a posilnili mechanizmy deľby moci a ´bŕzd a protiváh´," uviedli vo štvrtok na tlačovej konferencii v Bratislave predstavitelia IVO, ktorí predstavili výsledky IVO Barometra.

Ten ukázal, že vývoj kvality demokracie na Slovensku za druhý štvrťrok dosiahol priemernú známku 3,1, čo je mierne zlepšenie o 0,1 bodu oproti predchádzajúcemu hodnotenému obdobiu.

Hodnota známky IVO Barometra sa pohybuje na škále od 1,00 do 5,00, pričom známka 1,00 vyjadruje optimálny stav kvality demokracie.

Prezidentova aktivita

Grigorij Mesežnikov z IVO v prípade nového prezidenta hodnotí kladne najmä jeho aktivitu v oblasti súdnictva.

"Postoje a kroky nového prezidenta v tejto oblasti hodnotíme ako pozitívne a nádejné," uviedol Mesežnikov.

Ako dodal, pozitívom je, že súčasný prezident konal rýchlo pri vymenovaní a nevymenovaní ústavných sudcov.

Mesežnikov taktiež ocenil vymenovanie nových členov Súdnej rady či rozhodnutie o stiahnutí námietok v kauze Čentéš.

"Toto všetko sme považovali za dostatočný dôvod na zlepšenie ratingu za minulý štvrťrok," ozrejmil Mesežnikov.

Problémy s Ústavou

V oblasti legislatívy IVO upozornil na viacero nedostatkov. Išlo najmä o novelu Ústavy z júna tohto roka.

"Na margo novelizácie Ústavy si dovoľujeme podotknúť, že k podobným legislatívnym iniciatívam by sa malo pristupovať inak, než to urobili Smer a KDH. O vážnych právnych zmenách sa majú viesť vážne odborné diskusie, o to viac, ak ide o novelu Ústavy a zásadné zmeny vo fungovaní jednej moci v štáte."

Problémy sa vyskytli aj pri iných zákonoch. Napríklad pri legislatíve, ktorá reguluje volebné procesy, novele zákona o sudcoch a prísediacich či pri zákone o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku.

Podľa IVO sa v týchto legislatívnych normách objavili problematické ustanovenia, vrátane podozrení na protiústavnosť.

"Celkovo situácia v oblasti legislatívy nevybočovala natoľko z doterajších trendov, aby sme prikročili k zhoršeniu ratingu," doplnil Mesežnikov.