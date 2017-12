Domáce vystúpenia europoslancov nepodporujú len Zala a Smolková

Slovenskí europoslanci by mohli v národnom parlamente vystúpiť dvakrát ročne, žiadajú o to Pavla Pašku.

10. júl 2014 o 11:56 SITA

BRATISLAVA. List, v ktorom slovenskí europoslanci navrhnú predsedovi parlamentu Pavlovi Paškovi, aby mohli vystúpiť v Národnej rade, podpíšu podľa lídra SaS a europoslanca Richarda Sulíka pravdepodobne 11 zástupcovia Slovenskej republiky v Európskom parlamente.

Z celkového počtu 13 europoslancov svoj podpis pod iniciatívu zrejme nepridajú Boris Zala a Monika Smolková (obaja Smer).

Sulík vo štvrtok pred novinármi konkretizoval, že slovenskí europoslanci by mohli v národnom parlamente vystúpiť dvakrát ročne. Do rozpravy by ich na požiadanie zaradil predseda parlamentu Pavol Paška.

Rovnako Sulík navrhuje, aby sa europoslanci mohli zúčastňovať na rokovaniach výborov Národnej rady a vystúpiť tam. Zasadnutia eurovýboru by sa preto mohli konať v piatok, aby sa na nich mohli zúčastniť aj slovenskí europoslanci.

Sulík, ktorý je v europarlamente členom výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, chce podľa vlastných slov dávať pozor, aby sa pod rúškom ochrany neschvaľovali normy, ktoré budú zhoršovať podnikateľské prostredie a zvyšovať byrokraciu.

Predseda liberálov podporuje aj iniciatívu Veľkej Británie a ďalších krajín, podľa ktorých by Európska komisia po predložení akejkoľvek smernice musela automaticky uviesť, na základe akého splnomocnenia predkladá túto smernicu.

„Cieľom je zbrzdiť regulačné šialenstvo a reforma európskych inštitúcií,“ konštatoval Sulík s tým, že eurokomisia často predkladá smernice z oblastí, do ktorých by sa nemala miešať.

Holanďania už podľa Sulíka vypracovali analýzu, podľa ktorej by 54 oblastí malo zostať v pôsobnosti národných parlamentov a nemala by ich riešiť Európska komisia.