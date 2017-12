Mimo manželstva sa rodí tretina detí, život na divoko neprekáža

Vyše 37 percent všetkých manželstiev v súčasnosti sa skončí rozvodom. Pred pár rokmi to však bolo ešte horšie.

BRATISLAVA. Keď vlani na jeseň začala časť veriacich rodičov, cirkev a niektorí konzervatívni poslanci ťaženie proti susedovi Žubajíkovi z Hupsovho šlabikára Lipka, podarilo sa im s argumentmi o tradičnej rodine uspieť.

Vtedajší minister školstva Dušan Čaplovič (Smer) im ustúpil a nariadil, aby pasáž o neúplnej rodine, do ktorej príde nový otec, vydavateľ nahradil.

Najnovšie údaje o vývoji obyvateľstva na Slovensku, ktoré pred pár dňami zverejnil Štatistický úrad, však ukazujú, že na pestrejšie rodinné modely si budeme musieť zvykať čoraz častejšie.

Až 37 percent detí sa vlani narodilo nezosobášeným matkám. Podiel detí narodených mimo manželstva nebol nikdy taký vysoký. V roku 1989 to bolo iba sedem percent.

Dočasná voľnosť

„Je to v súlade s trendmi aj v iných európskych krajinách. Nie je to o tom, že by mladí ľudia manželstvo odmietali, ale pri zakladaní rodiny už nie je vnímané ako nevyhnutná podmienka,“ hovorí sociologička Silvia Porubänová z Inštitútu pre výskum práce a rodiny.

Ešte výraznejšie sa tento model spolužitia prejavuje v marginalizovaných rómskych komunitách.

„Manželstvo nepatrí do ich kultúrneho vzorca, hlavnou rodinnou hodnotou je dieťa,“ vraví sociologička. Rolu môže hrať aj nepatrne vyššia sociálna dávka pre dieťa nezosobášeného páru.

Demograf Boris Vaňo z Výskumného demografického centra očakáva, že podiel nezosobášených dvojíc sa u nás bude ešte zvyšovať.

„Na rozdiel od niektorých regiónov Nemecka alebo severnej Európy, kde sa už mimo manželstva rodí väčšina detí, však u nás spolužitie bez sobáša zatiaľ nie je celoživotnou stratégiou,“ upozorňuje.

Mnoho párov sa totiž zosobáši dodatočne, obvykle v období, kým dieťa nastúpi do školy.