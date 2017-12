Kiska na Pohode: Nemyslím na odvolanie Macejkovej

Prezident vymenoval z kandidátov Smeru len Janu Baricovú, zvažoval aj ďalšiu nemenovanú osobu.

TRENČÍN. Spomedzi šiestich kandidátov sa mohli stať novými sudcami Ústavného súdu dvaja.

Prezident Andrej Kiska to povedal počas piatkovej diskusie pred tisíckami návštevníkov na festivale Pohoda.

Podľa svojich slov bol veľmi blízko k tomu, aby okrem Jany Baricovej, nominantky Štefana Harabina, vymenoval ešte jednu osobu zo šiestich kandidátov zvolených Smerom v parlamente.

O koho išlo, nepovedal.

"Po diskusiách aj odporúčaní poradného výboru som prišiel na to, že tam ešte niečo chýbalo," vysvetlil.

Radil sa aj o Macejkovej

Kiska zdôraznil, že mal právo nevymenovať všetkých ústavných sudcov, ktorí mu boli ponúknutí.

Podľa jeho slov ide o jednu z najvýznamnejších pozícii v krajine a neľutuje, že si tým spôsobil konflikt s vládnym Smerom už niekoľko týždňov po zvolení do funkcie.

Zopakoval svoje posledné vyjadrenia, že zloženie Ústavného súdu môže pomôcť k očiste slovenského súdnictva. "Naše súdnictvo potrebuje závažnú zmenu."

Zároveň povedal, že sám nie je právnik a všetky kroky konzultuje s odborníkmi.

"Radil som sa a mám na to vytvorený názor, ale poviem otvorene, v mojej hlave takáto myšlienka zatiaľ nie je," odpovedal na otázku, či má právo odvolať predsedníčku Ústavného súdu Ivetu Macejkovú.

Chce meniť Slovensko

Prezident chce meniť krajinu cez svoju autoritu a silný mandát.

"Pokiaľ má prezident podporu a dôveru ľudí a ak si ju uvedomuje aj vláda, tak ho počúva. Môže povedať, toto je zlé a prosím zmeňte to a ak to nezmenia, môže prezident povedať, je to zlý krok," povedal Kiska počas diskusie.

Dodal, že ak vláda vníma hlas občanov, môžu jeho slová pomôcť zmeniť napríklad zlé zákony.

Či sa mu to naozaj podarí, však podľa jeho slov bude vidieť možno až o rok.

Odpovedal, prečo nezaložil stranu

Kiska čelil otázkam divákov, že keď chce meniť Slovensko, prečo sa radšej nerozhodol založiť vlastnú stranu a dostať sa do vlády s omnoho silnejšími kompetenciami.

Prezident podľa svojich slov verí, že ak má hlava štátu autoritu a podporu ľudí, môže krajine pomôcť aj bez nich.

Od založenia politickej strany ho odradilo to, že jej líder sa musí spoliehať na stovky ľudí a je ťažké oddeliť tých, ktorým ide skôr o osobný prospech.

Tiež to, že by asi nemal také šťastie ako Smer a musel by sa podriadiť koaličným zmluvám, keď poslanie často prebíja snaha o moc a peniaze.

So Zemanom si dali borovičku

Na záver sa moderátor podujatia Štefan Hríb pýtal, ako sa chce Kiska vyhnúť tomu, že ho politika zmení.

Prezident podľa svojich slov navštevuje detskú onkológiu, kde si uvedomuje, čo je v živote dôležité.

Na záver odmietol, že by si počas nedávnej návštevy Českej republiky u prezidenta Miloša Zemana dali becherovku. "Dali sme si borovičku," dodal prezident.