Smer a KDH môžu opäť spoločne zmeniť Ústavu

Smer chce zakázať vývoz vody mimo Slovenska, KDH presadiť princíp jedného mandátu pre poslancov.

13. júl 2014 o 12:23 TASR





BRATISLAVA. Možnosť, že si vládny Smer a opozičné KDH opäť pomôžu pri presadení ústavných zmien, je zatiaľ otvorená.

Kým Smer predstavil zámer zakázať v najvyššom zákone štátu vývoz vody mimo Slovenska, KDH chce presadiť princíp "jeden mandát stačí".

Laššáková: S návrhom KDH mám problém

Naposledy si obe strany pomohli pri zmenách v Ústave s cieľom meniť justíciu a posilniť manželstvo muža a ženy.

"Ide o dva úplne odlišné návrhy. Je tu priestor na rokovanie, náš záujem bude diskutovať s politickými stranami, aby podpora nášho návrhu bola čo najširšia," povedala pre TASR predsedníčka poslaneckého klubu Smeru Jana Laššáková.

Osobne však priznáva, že s návrhom KDH má problém. Vidí v ňom porušenie práva občana uchádzať sa o volené funkcie.

"Ale je predčasné, aby sme sa k tomu vyjadrili, určite o tom budeme diskutovať. Sú pred nami celé prázdniny, my sa skôr zaoberáme otázkou jedného platu v prípade viacerých funkcií," povedala s tým, že s KDH zatiaľ žiaden rokovania o vzájomnej podpore neviedli.

Aj vo vládnej strane je niekoľko poslancov, ktorí zastávajú viacero volených funkcií.

Skutočnosť, že sa ešte nediskutovalo, potvrdil aj predseda poslaneckého klubu KDH Pavol Zajac. "Viem si však predstaviť takéto rokovania," podotkol pre TASR.

Smer o vode, KDH o postoch

Podľa návrhu Smeru má v Ústave pribudnúť nový odsek: "Preprava alebo prevod vody odobratej zo zdrojov podzemných vôd, z prírodných liečivých zdrojov, z prírodných zdrojov minerálnych vôd, zo zdrojov geotermálnych vôd, z vodných tokov a zo zdrojov povrchových vôd cez hranice Slovenska sa zakazuje".

Zákaz sa má podľa neho týkať prepravy cez potrubie, rúry či cisterny. Tí, ktorí na Slovensku spracovávajú minerálnu alebo stolovú vodu, balia ju do fliaš a vyvážajú do zahraničia, by to mohli robiť aj naďalej.

V Ústave chce KDH zakázať poslancom Národnej rady a Európskeho parlamentu byť zároveň starostami, primátormi či predsedami krajov.

Tento princíp má prispieť k posilneniu demokracie a k rozšíreniu počtu ľudí vo verejnej správe.

Kresťanskí demokrati sa totiž nazdávajú, že poslanec nemôže stopercentne vykonávať svoj mandát, ak zastáva aj iné funkcie.

Problém vidia najmä v spájaní mandátu poslanca s výkonnou funkciou. Hnutie mieni podporovať aj obmedzovanie platov za výkon viacerých funkcií a iné čiastkové riešenia. Preferuje však systémové, za ktoré považuje spomínané ústavné obmedzenie.

KDH je pripravené rokovať o podpore zmeny Ústavy. Rozhodujúce slovo bude mať Smer, bez neho nemá šancu na úspech žiadny zákon. Na prijatie ústavnej zmeny je potrebných najmenej 90 poslaneckých hlasov.