Europoslankyni Smolkovej prekáža, že nemá kde v parlamente sedieť

Europoslanci žiadajú o vystupovanie v Národnej rade, Smolková to nepodporuje. Vystupovať by však prišla.

13. júl 2014 o 10:51 SITA





BRATISLAVA. Poslankyňa Európskeho parlamentu Monika Smolková (Smer) sa nepodpíše pod list slovenských europoslancov, v ktorom požiadajú predsedu parlamentu Pavla Pašku (Smer) o vystupovanie v Národnej rade, aj preto, lebo v parlamente pre nich nie je miesto na sedenie.

"Neviem si predstaviť, že by sme sedeli na balkóne alebo na chodbe, pretože momentálne tam nemáme priestor," povedala Smolková agentúre SITA.

Europoslankyňa navrhovala s predsedom parlamentu najskôr rokovať o podmienkach, za akých by vystupovali.

Okrem toho jej príde scestné písať list predsedovi z vlastnej strany. Prekáža jej aj to, že s nápadom prišiel práve Richard Sulík (SaS).

"Keď sa stal predsedom parlamentu, zrušil stále zastúpenie národného parlamentu v Európskom parlamente. Zdôvodnil to tým, že ušetril financie, lebo tá pani, ktorá tam bola, brala veľké peniaze. Sme jediná krajina, ktorá nemá také zastúpenie. Keď tam teraz prídu národní poslanci, sú stratení, nemá ich kto sprevádzať," vysvetlila.

Hoci sa Smolková pod list určite nepodpíše, do Národnej rady bude chodiť rozprávať aj ona. "Ja nie som proti tomu, aby sme tam vystupovali," ukončila.

Pod list sa pravdepodobne nepodpíše ani Boris Zala zo Smeru, ostatní jedenásti europoslanci iniciatívu privítali.

Podľa Sulíka by slovenskí europoslanci mohli v národnom parlamente vystúpiť dvakrát ročne. Do rozpravy by ich na požiadanie zaradil predseda parlamentu Pavol Paška.

Sulík tiež navrhuje, aby sa europoslanci mohli zúčastňovať na rokovaniach výborov Národnej rady a vystúpiť tam.

Zasadnutia eurovýboru by sa preto mohli konať v piatok, aby sa na nich mohli zúčastniť aj slovenskí europoslanci.