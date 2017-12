Táto krajina je pre mladých

Radi píšeme o dobrých veciach. Most 2013 - Cena mladých a fantastických je jednou z nich.

14. júl 2014 o 9:40 Jana Hoffstädter

Víťazi Ceny Most 2012(Zdroj: Archív)

Most 2013 je ocenenie pre mladých ľudí za ich dobrovoľné a nadšené zlepšovanie sveta okolo seba. Tento rok sa koná už jeho 9. ročník s novou ženskou kategóriou a práve v týchto dňoch sa pomaly končí možnosť verejne poukázať na úžasných (najmä) mladých ľudí a veci, ktoré robia. Posledné dva dni tak ešte môžete urobiť online.

Most 2013 organizuje Rada mládeže Slovenska, ktorá sa každoročne snaží vyzdvihnúť dobrovoľnú prácu mladých ľudí. Takú, čo prekračuje hranice bežného dňa. Oceňuje mladých jednotlivcov do 26 rokov, projekty, ktoré vymýšľajú, organizujú a robia a tiež ľudí každého veku, ktorí s mladými dlhodobo spolupracujú a povzbudzujú ich.

Na takýchto ľudí a ich prácu môže upozorniť ktokoľvek, komu sa páči čo robia. Ktokoľvek, kto vie, že takáto práca má zmysel a prináša niečo nové a pozitívne.

Koho oceniť?

Most 2013 sa udeľuje v kategóriách : Mladý líder, Mladá líderka, Dlhodobý prínos a Najlepší projekt. Prvé dve sú ohraničené vekom do 26 rokov vrátane, v ostatných na veku nezáleží, ale podľa organizátorov by nominácie v týchto kategóriách určite mali súvisieť s mladými ľuďmi.

Dlhodobý prínos tiež neznamená 50 rokov sústavnej práce v niektorej z mládežníckych organizácií, najlepšie ešte z čias socializmu. Nie, dlhodobý prínos znamená najmä vytrvalosť. Či už ide o päť, desať alebo dvadsať rokov, to nie je podstatné. Vlani, napríklad, v tejto kategórii zvíťazil Marek Adamov a jeho združenie Truc Sphérique zo Stanice Žilina – Záriečie.

Kto rozhoduje?

O víťazoch rozhoduje porota, tento rok v zložení: Dáša Cingálková, Melánia Kurpielová, Fero Paulíny, Rado Sloboda a Lucia Satinská.

V kategórií Najlepší projekt vyberá porota piatich finalistov, o víťazovi neskôr rozhodne verejnosť v online hlasovaní na našom webe. Cenu RmS, špeciálne ocenenie mimo kategórií, udeľuje organizátor.

Nominácie je možné posielať do 15. júla 2014 do polnoci.

Víťazi a slávnosť

Slávnostné udeľovanie cien sa bude konať večer 2. októbra 2014 v Bratislave v klube A4. Sprevádzať ním už po druhýkrát budú Tomáš Hudák a Juraj „Šoko“ Tabaček, tento rok spolu s kapelou Modré hory.

Viac o ocenení Most 2013 sa môžete dočítať na stránke Most , alebo aj v rozhovore s organizačným tímom.

Dajte nám vedieť o skvelých mladých ľuďoch a o tom, čo robia pre našu krajinu!