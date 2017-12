Kollár prirovnal rozkol Novy k Mečiarovi

Nova chce reštart a odstavuje liberálov od funkcií. Ich odchod zo strany budú riešiť v piatok.

14. júl 2014 o 10:19 TASR

BRATISLAVA. Poslanec Jozef Kollár nevidí žiaden racionálny dôvod zotrvávať v hnutí Nova Daniela Lipšica.

Je ťažké zotrvať niekde, kde vás nechcú, povedal Kollár agentúre TASR.

Otázku odchodu liberálov bude Nova riešiť v piatok. Kollár návrh na vystúpenie na zasadnutí neprednesie, chce si najskôr vypočuť názory kolegov.

Zbavenie liberálov riadiacich funkcií a zrušenie ich ideologickej frakcie Kollára prekvapilo a nepovažuje ho za korektné.

"Bol zrušený kľúčový princíp, na ktorom bola vystavaná celá fúzia, a to bol princíp, že hnutie bude širokospektrálne s troma frakciami - liberálnou, konzervatívnou a občiansko-demokratickou, a že každý predseda frakcie bude mať právo veta," povedal Kollár.

"Ak to malo byť modifikované, tak po vzájomnej dohode, nie po jednostrannom vyhlásení kohokoľvek. Bola to vec, za ktorú by sa nemusel hanbiť ani Vladimír Mečiar," zdôraznil.

O možnom návrate Juraja Drobu do SaS Kollár počul.

"Ja som naďalej zástancom tímovej dohody, preto by som nepredbiehal udalosti," podotkol.

Na otázku, či on sám neuvažuje o návrate do SaS, uviedol, že ľubovoľné vyhlásenia na ľubovoľnú otázku by v tejto chvíli zbytočne predznamenávali nejaký vývoj diskusie. "Bola by to z mojej strany číra špekulácia."

Lipšic označil spomínané rokovanie v Detve za reštart Novy.

"Ja mám konzervatívne myslenie, ale v hnutí Nova je stále priestor aj pre liberálnejších ľudí. Nie je to žiadne rozdelenie, nič také sa nedialo, a tak by to malo zostať, pokiaľ sa kolegovia nerozhodnú inak," hovoril Lipšic.