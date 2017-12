Čaplovič: Cítil som tlak záujmových skupín

Exminister školstva hovorí o tlaku v prípade informačného systému. Prevádzkovú zmluvu nepodpísal.

14. júl 2014 o 18:29 TASR





BRATISLAVA. Bývalý minister školstva Dušan Čaplovič v pondelok vyhlásil, že v čase, keď ministerstvo viedol, cítil tlak záujmových skupín napríklad v prípade Rezortného informačného systému (RIS).

"Tlak, aby som podpísal prevádzkovú zmluvu bol veľmi silný. Napriek tomu som túto zmluvu nepodpísal a som zvedavý, ako sa s týmto vyrovná nastupujúci pán minister," povedal Čaplovič pre agentúru TASR.

"Tam sa vyfinancovalo od roku 2009 do roku 2012, kým som prišiel na rezort, 13,5 milióna eur, a v podstate nič v tomto rezortnom informačnom systéme nebolo spustené," konštatoval Čaplovič.

Na otázku, či sa jeho rozhodnutie snažili ovplyvniť osoby z politického prostredia alebo biznisu, odpovedal negatívne.

"Nebolo to lobované cez ministrov alebo kolegov v strane, je to vo vnútri v rezorte a reprezentujú to často ľudia, ktorí majú na starosti informačné technológie," zdôraznil Čaplovič.

Problém riešil podľa vlastných slov tak, že sa na funkčnosť systému opýtal ľudí z praxe.

"Obrátil som sa na predsedov Asociácie štátnych gymnázií, Združenia samosprávnych škôl, aby mi zhodnotili, či je to funkčné, alebo nie," vysvetlil Čaplovič s tým, že v oblasti informačných technológií v rezorte následne spravil viacero personálnych zmien.

Podľa jeho názoru stáli v pozadí záujmové skupiny, ktoré v reakcii na jeho negatívny postoj k realizovanému systému vyvíjali na neho tlak aj prostredníctvom médií.

Cieľom projektu RIS bolo zhromažďovanie informácií o žiakoch, učiteľoch či financovaní jednotlivých škôl. Tieto údaje by rezort využíval pri rozhodovaní, prognózovaní a tvorbe analýz, ale slúžili by aj učiteľom či odborným zamestnancom.