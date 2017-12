Česko je pripravené prepustiť nám objednané zbrane

Čechmi objednané zbrane môže zobrať slovenská armáda. Objednávka by nemala presiahnuť tisíc kusov.

15. júl 2014 o 16:56 TASR





NOVÁKY. Pokiaľ budú slovenskí vojaci trvať na svojej požiadavke, česká strana je pripravená ešte v tomto roku prepustiť Slovensku svoje objednávky na dodávku ručných zbraní, ktoré má vysúťažené na rok 2014.

V Novákoch to vyhlásil minister obrany Martin Glváč po podpise deklarácie medzi Slovenskom a Českom, ktorá sa týka spolupráce pri obstarávaní ručných zbraní.

Ako uviedol, táto objednávka by nemala presiahnuť tisíc kusov, ide totiž o nutné počty pre Battle group a prápornú skupinu.

"Tieto požiadavky prídu od náčelníka generálneho štábu a veliteľa pozemných síl. Naše tímy úzko spolupracujú, takže všetko bude jasné do konca augusta, aj konkrétne čísla. Ak to bude naozaj v takej konštelácii a konfigurácii, že to bude pre slovenské ozbrojené sily priorita," doplnil.

Podľa českého ministra obrany Martina Stropnického nie je problém dohodnúť sa na konkrétnych zbraniach.

"Ide o to, aby sme sa dohodli na špecifikácii. Keď sa tie požiadavky na konkrétne zbraňové systémy budú približovať, určite v našich snahách bude, aby sme postupovali jedným smerom," podotkol.

Deklaráciu podpísal Glváč so svojím českým náprotivkom pri príležitosti otvorenia nového výrobného podniku CZ-Slovensko v Novákoch.

"Dohodli sme sa, že budeme unifikovať všetky ručné zbrane, ktoré máme vo výzbroji," vysvetlil šéf rezortu obrany.

Český premiér Bohuslav Sobotka uviedol, že deklaráciou dôjde k ďalšiemu posilneniu súčinnosti pri akvizíciách zbraní, a to aj s ohľadom na produkty Českej zbrojovky, ktoré má vo svojej výzbroji Armáda ČR.

Prečítajte si tiež: Prečítajte si tiež:Nový zbrojársky závod v Novákoch dá prácu dvesto ľuďom