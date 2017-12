Gašparovič vymenoval každého sudcu, Kiska chce preverovať

Prezident nevymenuje sudcov automaticky. Kandidátku, čo uspela na súde u mamy, spochybnil aj Borec.

15. júl 2014 o 20:10 Monika Tódová

BRATISLAVA. Nielen ústavných sudcov chce prezident Andrej Kiska vyberať inak ako jeho predchodca Ivan Gašparovič. Nové pravidlá sa majú týkať aj kandidátov na samotnú funkciu sudcu.

Súdna rada už poslala novému prezidentovi prvý návrh na vymenovanie ôsmich sudcov.

Kandidátov schválila Súdna rada na rokovaní v Sobranciach, kde Štefan Harabin neuspel vo voľbe za predsedu.

Harabin na rokovaní rady navrhol bod schválenia sudcov dodatočne, všetci kandidáti však boli prítomní, aby sa predstavili.

Príbuzenský vzťah

Vymenovanie úloha prezidenta pri vymenovaní sudcov bola doteraz formálna a vždy akceptoval, čo mu bolo predložené,

zmenilo to rozhodnutie Ústavného súdu, ktoré umožnilo prezidentovi Gašparovičovi nevymenovať za generálneho prokurátora Jozefa Čentéša,

Kiska sa na toto rozhodnutie odvolal, keď pred dvoma týždňami odmietol piatich kandidátov na ústavných sudcov, ktorých zvolil parlament,

za sudkyňu prezident vymenoval iba Janu Baricovú, u ostatných nezistil odborné predpoklady na funkciu,

neúspešní kandidáti zatiaľ odmietajú povedať, či sa obrátia na Ústavný súd so sťažnosťou.

Medzi nimi je aj Judita Gabonaiová Hrenčuková, ktorá uspela vo výberovom konaní na Okresnom súde v Rožňave. Na súde už pracuje teraz ako vyššia súdna úradníčka a jej matka tam je sudkyňou.

Kiska po nástupe do funkcie pre Plus 7 dní vyhlásil, že vidí priestor na zmenu už pri výbere sudcov a ich vymenovaní. „Skončiť by sa mali princípy rodinkárstva.“

Kiskov hovorca Peter Petrus povedal, že prezident sa „práve v týchto dňoch zaoberá procesom výberu a vymenovania nových sudcov a nebude dopredu komentovať jednotlivých kandidátov“.

Prezident chce podľa Petrusa nastaviť „jasný, transparentný a zrozumiteľný proces rozhodovania o vymenovaní, podobne ako to bolo v prípade sudcov Ústavného súdu“.

Kiska sa chce pozrieť na „celý postup pri výbere sudcov - od konkurzov až po rozhodovanie v Súdnej rade“.