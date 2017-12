Český špecialista: Bratislava odpočúva najviac

Špecialista na hľadanie odpočúvaní TOMÁŠ RATHOUSKÝ hovorí, že majú na Slovensku klientov aj z politiky.

16. júl 2014 o 20:50 Matej Dugovič

Pre akých klientov pracujete?

„Pre bežného občana je to drahá služba. Nemá ani informácie, ktoré by bol ochotný chrániť za tieto peniaze. Klienti sú skôr biznismeni, obchodníci, stavebné, farmaceutické a investičné spoločnosti, ale aj politické strany. Veľký motív na prehliadku je, keď niekto nastupuje po politickej nominácii na pozíciu generálneho riaditeľa. Jeho predchodca mohol v miestnosti nechať sledovacie zariadenie, aby mal prístup k informáciám. Služby využívajú aj firmy, ktoré sa hlásia do štátnych tendrov.“

Ako je to so slovenskými politikmi?

„Kontrolu si väčšinou objednajú jednotlivci od nižšej až po najvyššiu politiku. Niekedy to robíme, ale cez sprostredkovateľov a často ani nevieme, čia je to kancelária.“

Ktoré miesta sú bezpečné?