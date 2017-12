Súdnu radu povedie podpredseda Vanko, Hanušovce zrušili

Súdna rada zasadala po piatich rokoch bez bývalého šéfa Štefana Harabina.

21. júl 2014 o 15:31 Matúš Burčík, Matúš Burčík, tasr, sita





BRATISLAVA. Kaštieľ v Spišských Hanušovciach, ktorý vybral Štefan Harabin, napokon nebude miestom septembrovej voľby budúceho predsedu Najvyššieho súdu.

Presun do Bratislavy bol prvým rozhodnutím dočasného šéfa Súdnej rady Jána Vanka, ktorý po Harabinovi prevzal jej vedenie. „Určite som za zmenu, aby to bolo v Bratislave,“ povedal.

Termín voľby, stanovený na 16. septembra, sa nemení. Kandidátov možno prihlasovať do 22. augusta. Navrhnutý zatiaľ nie je nikto.

V tomto kole sa o funkciu nemožu uchádzať neúspešní kandidáti z predchádzajúcej voľby – Harabin, Jana Bajánková a Zuzana Ďurišová.

video //www.sme.sk/vp/30415/

Vanko hlasoval za Bajánkovú

Súdna rada už zasadala bez Harabina, ktorý ju predtým ako šéf Najvyššieho súdu viedol.

Prezident Andrej Kiska vymenil aj podpredsedníčku Máriu Bujňákovú, ktorá bola nominantkou Ivana Gašparoviča. Rada tak bola bez vedenia.

Jediným kandidátom na podpredsedu rady bol pôvodne šéf banskobystrického súdu Milan Ďurica. Navrhla ho jeho vlastná sudcovská rada, ktorá však na to nemá oprávnenie.

„Sudcovská rada si to neuvedomila,“ komentoval Ďurica krok svojich kolegov. Sám potom navrhol Vanka, ktorého Súdna rada schválila.

Vanko je trestný sudca z Nitry. V neúspešnej voľbe v Sobranciach hlasoval za Bajánkovú.

Keď bol Harabin ministrom spravodlivosti, odmietal Vanka vymenovať za predsedu nitrianskeho súdu, hoci opakovane vyhral konkurz.

video //www.sme.sk/vp/30416/

Kandidátov do Štrasburgu nemôžu zrušiť

Súdna rada riešila aj kandidátov na sudcov Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorých nám už dvakrát zamietli.

Rada však tvrdí, že nemôže zrušiť uznesenie o zvolení troch kandidátov.

Problémy so zoznamom kandidátov, ktorý odobrila aj vláda, naznačil pred mesiacom šéf slovenskej diplomacie Miroslav Lajčák.

"Chcem mať istotu, že ďalší zoznam, ktorý bude predložený, bude úspešný. Nerád by som vystavoval túto krajinu hanbe, že náš zoznam bude odmietnutý," povedal Lajčák.

Vanko tvrdí, že zoznam predkladá vláda, takže by ona mala zoznam stiahnuť.

„Ak to stiahne a nám to oznámi, tak potom by sme mohli voliť nových. Na základe čoho máme voliť nových? Troch máme zvolených a ešte troch?“ pýtal sa Vanko.

Rokovací poriadok vyriešia nabudúce

Na programe mimoriadneho rokovania rady bola aj zmena rokovacieho poriadku, ktorá súvisí s chýbajúcim predsedom rady.

Na návrh Jána Kľučku prekladatelia návrh stiahli.

Kľučka ich presvedčil argumentom, že rokovací poriadok bude musieť byť pravdepodobne zmenený vo väčšom rozsahu aj v súvislosti s novelou Ústavy.

Členovia Súdnej rady by sa mali k otázke zmeny rokovacieho poriadku vrátiť na najbližšom rokovaní.