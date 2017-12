Procházka priznal hlas na nahrávke s Matovičom, skúma ju prokurátor

Prepis nahrávky

O inzercii



Matovič: „Tá baba, čo bola od teba, alebo čo, tak hovorila, že viete to platiť tak, že nejako, že časť oficiálne, časť neoficiálne. Tak ty musíš povedať, že koľko, jak to chceš, nám to je.“

Procházka: „Jak mi, jak mi ty to umožníš.“

Matovič: „Jak ty chceš, ty povedz.“

Procházka: „Pol na pol.“

O transparentnom účte



Matovič: „A ty máš teraz ako na tom transparentnom účte aké výdavky? Všetky? Aj toto napríklad by tam išlo? Či tam by bolo vidieť za akú zľavu to predali, či nie?“

Procházka: „Ee, nebolo, tam sú neni oné, účely. Tam je len, že koľko odišlo. Tam neni, že komu.“

Matovič: „A ty keď robíš nejakú záverečnú správu, musíš ju robiť, či nemusíš predkladať potom nejako ministerstvu financií?“

Procházka: „Vieš čo, no musíš, ale ée, v inzertnom ée, ty nemusíš robiť nahlášky. Máš inzertný časopis, nemáš žiadne, to majú len akože veľké, dokonca už ani printy to nemajú, iba telky to majú. Telky majú povinnosť robiť nahlášky, že koľko toho odvysielali. Ale už ani printy to nemajú robiť, viem, že Ringier to nebude robiť vôbec. A inzertné časopisy už vonkoncom nie.“

Matovič: „Dobre, ale či sa trebarz, ja neviem, v nejakej záverečnej správe by potom sa objavilo, že sme dali ée Procházkovi, alebo ty by si dal na ministerstvo financií správu a tam by bolo napísané, že mal si inzerciu v regionPRESSe so 75% zľavou a nie s päťdesiatkou. Víš alebo čo to, takto nebude tam tak napísané, či?“

Procházka: „Ne. Jednak tam dávaš len výdavky, ktoré má, ktoré si urobil za posledné dva týždne. Čiže to ja neviem, či sa do toho počíta, keď ti to zaplatím napríklad predtým, ale povedzme, že hej. A ty tam vlastne napíšeš, len že, čo si komu zaplatil, nie za čo to bolo. Len že tu som mal takýto výdavok. Ale počúvaj, keď to má, keď to má byť akékoľvek nepohodlie, tak srať na to. To je akože.“

Matovič: „Lebo ja som to vtedy tak pochopil, že vlastne v tom septembri alebo kedy si chcel nejakú inzerciu, že kvôli tomuto ste to nakoniec nedali, že sme vám to nevedeli dať nejako bez dokladu, alebo čo.“

Procházka: „Ee, ne kvôli tomu. Nemal som peniaze. Vtedy to bolo, že, vtedy to bolo tak, že osem a pol, osem a pol a ja som ich proste nemal.“

Aj 90 percent



Matovič: „Toto by si chcel zaplatiť pol na pol približne, tak?“

Procházka: „Ak s tým nemáš ty problém. Lebo pri takom objeme to proste nemá kto ako odkontrolovať.“

Matovič: „Dépeháčka tam je nejakých 2 800 eur asi z toho.“

Procházka: „Uhm.“

Matovič: „A tebe je jedno jaký pomer by tam potom bol?“

Procházka: „Mne áno.“

Matovič: „Čiže teoreticky aj 90 percent bez dokladu?“

Procházka: „Uhm.“

Matovič: „Desať percent.“

Procházka: „Uhm.“

Matovič: „Na doklad? No, hovorím ti, my sme to nikdy neurobili a nechcel by som to ani robiť.“

Procházka: „Nerob to Igor. Ne, nechcem, aby si ty mal z toho nejaký úzkocitný pocit. Fakt, to nestojí za to akože. A rozmýšľaj ináč nad tou onou, nad tou politickou vecou.“

Pol mega



Matovič: „Či koľko odhaduješ do konca prvého kola?“

Procházka: „Od teraz?“

Matovič: „Né, od začiatku. Úplne, úplne, úplne, úplne.“

Procházka: „Asi šesť kíl.“

Matovič: „Tak? Ty vole, to je dosť.“

Procházka: „Uhm.“

Matovič: „Doteraz koľko asi?“

Procházka: „Asi pólku. Počkať, tak potom né, tri kilá už nenazbieram. To už nedám. Tak päť. Pol, pol mega.“