Súkromné školy či nemocnice musia mať podmienky ako štátne, žiada Sieť

Sieť vidí útoky Smeru na nezávislých poskytovateľov služieb, právo na výber chce dostať do Ústavy.

22. júl 2014 o 11:49 SITA

BRATISLAVA. Ústava by podľa strany Sieť mala občanom garantovať právo vybrať si verejnú službu.

"Chceli by sme, aby minimálne v oblasti školstva, zdravotníctva a sociálnych služieb, ktoré sú najcitlivejšie a najrozsiahlejšie, bolo ústavou garantované, že občan si môže vybrať poskytovateľa, že štát garantuje kvalitu a základné štandardy," povedal pre agentúru SITA nezaradený poslanec a spoluzakladateľ Siete Miroslav Beblavý.

Ústava by podľa neho garantovala, že občan si bude môcť vybrať, či chce dieťa dať do štátnej, cirkevnej alebo súkromnej školy, či ísť k štátnemu alebo súkromnému lekárovi alebo si zvoliť domov dôchodcov.

"Nemalo by sa stať, že ľudia si ako dnes teoreticky môžu vybrať nejaký typ zariadenia, školu, škôlku, domov sociálnych služieb a potom im niekto povie - sorry, tam si musíte zaplatiť, lebo my ako štát, VÚC, obec to odmietame, lebo to nie je naše," vysvetlil Beblavý.

"Myslíme si, občan je ten, kto by mal rozhodovať v tých oblastiach, kde chce službu získať a štát by mal rozhodovať len o tom, kto tam môže byť z hľadiska kvality a poskytovať všetkým nejakým spôsobom rovnaké podmienky," dodal.

Ústavnú zmenu bude Sieť podľa opozičného poslanca presadzovať aj preto, lebo zo strany Smeru vnímajú kontinuálne útoky proti nezávislým poskytovateľom služieb v oblasti školstva, zdravotníctva, čiastočne aj v sociálnej oblasti.

Podľa Beblavého o tom, kam majú ľudia ísť, lepšie rozhodnú sami, ako keď to za nich robí nejaký ministerský úradník.

Zmena by podľa Beblavého nemala mať významné finančné dopady pre štát.