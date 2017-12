Prečítajte si prepis nahrávky Matoviča a Procházku

Na nahrávke Igora Matoviča sa hovorí o výrazne vyšších nákladoch na kampaň a inzercii bez dokladov.

22. júl 2014 o 13:39 sme.sk

Takmer 12-minútová nahrávka sa objavila na webových stránkach Vimeo.

video //www.sme.sk/vp/30420/

Prečítajte si tiež: Procházka priznal hlas na nahrávke s Matovičom, skúma ju prokurátor

Pred a po nahrávke sú na videu vsuvky, vyznačili sme ich kurzívou

Igor Matovič:

Bolo vo verejnom záujme urobiť a zverejniť nahrávku Štefana Harabina s drogovým dílerom Bakim Sadikim?

Bolo vo verejnom záujme urobiť a zverejniť nahrávku Roberta Fica o „zháňaní peňazí vlastnou hlavou“?

Je vo verejnom záujme urobiť a zverejniť nahrávku ktoréhokoľvek politika pri páchaní trestnej činnosti?

Procházka ľuďom do očí (scéna z jeho prezidentskej kampane):

Na to, aby sme na Slovensku, v štáte mali poriadok, nepotrebujeme viac zákonov. Potrebujeme, aby tie zákony, ktoré už máme, chránili to, čo je poctivé a rozumné a hlavne, aby pre každého platili rovnako. Naozaj si potrebujeme byť všetci rovní pred zákonom. Volám sa Radoslav Procházka a uchádzam sa o vašu dôveru ako spravodlivý prezident.

Igor Matovič: Ľuďom poza chrbát:

Tento príbeh nie je o sume 17-tisíc eur bez dokladu. Je to príbeh o minimálne pol milióne eur, ktoré tvoria rozdiel medzi tým, čo prezidentský kandidát Radoslav Procházka oficiálne priznal Ministerstvu financií a tým, koľko skutočne stála jeho kampaň.

Najskôr poslal Procházka do vydavateľstva regionPRESS ženu z jeho reklamnej agentúry. V jeho mene žiadala inzerciu za 8,5-tisíc eur bez dokladu. Nepochodila. Vo februári už Procházka oslovil mňa. Bol v kampani na prezidenta a všade rečnil o novom étose poctivej verejnej služby, ktorú on prináša. Hromžil na politikov, ktorí okrádajú a podvádzajú svojich voličov.

Zároveň ľudia z reklamnej brandže o ňom hovorili, že vo veľkom nakupuje reklamu načierno, tak ako to skúšal aj vo vydavateľstve regionPRESS. Nie preto, aby ušetril DPH, ale preto, aby prepral čierne peniaze, ktoré zobral od svojich sponzorov. Keďže to bolo v príkrom rozpore s tým, čo verejne hlásal a rozsah jeho kampane zďaleka nezodpovedal oficiálne priznaným výdavkom, rozhodol som sa zistiť pravdu. Na vlastnú päsť.

Jednoducho som nedokázal žiť s pocitom, že vtedy, keď som mal konať, som zlyhal a podvod som nepomohol odhaliť. Rozhovor trval vyše hodiny. Prokuratúre je k dispozícii celý, aby preverila jeho pravosť, vy si vypočujte jeho kľúčové časti:





Prepis rozhovoru:

1. časť

Matovič: "Tá baba, čo bola od teba, alebo čo, tak hovorila, že viete to platiť tak, že nejako, že časť oficiálne, časť neoficiálne. Tak ty musíš povedať, že koľko, jak to chceš, nám to je."

Procházka: "Jak mi, jak mi ty to umožníš."

Matovič: "Jak ty chceš, ty povedz."

Procházka: "Pol na pol."

2. časť

Matovič: "A ty máš teraz ako na tom transparentnom účte aké výdavky? Všetky? Aj toto napríklad by tam išlo? Či tam by bolo vidieť za akú zľavu to predali, či nie?"

Procházka: "Ee, nebolo, tam sú neni oné, účely. Tam je len, že koľko odišlo. Tam neni, že komu."

Matovič: "A ty keď robíš nejakú záverečnú správu, musíš ju robiť, či nemusíš predkladať potom nejako ministerstvu financií?"

Procházka: "Vieš čo, no musíš, ale ée, v inzertnom ée, ty nemusíš robiť nahlášky. Máš inzertný časopis, nemáš žiadne, to majú len akože veľké, dokonca už ani printy to nemajú, iba telky to majú. Telky majú povinnosť robiť nahlášky, že koľko toho odvysielali. Ale už ani printy to nemajú robiť, viem, že Ringier to nebude robiť vôbec. A inzertné časopisy už vonkoncom nie."

Matovič: "Dobre, ale či sa trebarz, ja neviem, v nejakej záverečnej správe by potom sa objavilo, že sme dali ée Procházkovi, alebo ty by si dal na ministerstvo financií správu a tam by bolo napísané, že mal si inzerciu v regionPRESSe so 75% zľavou a nie s päťdesiatkou. Víš alebo čo to, takto nebude tam tak napísané, či?"

Procházka: "Ne. Jednak tam dávaš len výdavky, ktoré má, ktoré si urobil za posledné dva týždne. Čiže to ja neviem, či sa do toho počíta, keď ti to zaplatím napríklad predtým, ale povedzme, že hej. A ty tam vlastne napíšeš, len že, čo si komu zaplatil, nie za čo to bolo. Len že tu som mal takýto výdavok. Ale počúvaj, keď to má, keď to má byť akékoľvek nepohodlie, tak srať na to. To je akože."

Matovič: "Lebo ja som to vtedy tak pochopil, že vlastne v tom septembri alebo kedy si chcel nejakú inzerciu, že kvôli tomuto ste to nakoniec nedali, že sme vám to nevedeli dať nejako bez dokladu, alebo čo."

Procházka: "Ee, ne kvôli tomu. Nemal som peniaze. Vtedy to bolo, že, vtedy to bolo tak, že osem a pol, osem a pol a ja som ich proste nemal."

3. časť

Matovič: "Toto by si chcel zaplatiť pol na pol približne, tak?"

Procházka: "Ak s tým nemáš ty problém. Lebo pri takom objeme to proste nemá kto ako odkontrolovať."

Matovič: "Dépeháčka tam je nejakých 2 800 eur asi z toho."

Procházka: "Uhm."

Matovič: "A tebe je jedno jaký pomer by tam potom bol?"

Procházka: "Mne áno."

Matovič: "Čiže teoreticky aj 90 percent bez dokladu?"

Procházka: "Uhm."

Matovič: "Desať percent,"

Procházka: "Uhm."

Matovič: "Na doklad? No, hovorím ti, my sme to nikdy neurobili a nechcel by som to ani robiť."

Procházka: "Nerob to Igor. Ne, nechcem, aby si ty mal z toho nejaký úzkocitný pocit. Fakt, to nestojí za to akože. A rozmýšľaj ináč nad tou onou, nad tou politickou vecou."

4. časť:

Matovič: "Či koľko odhaduješ do konca prvého kola?"

Procházka: "Od teraz?"

Matovič: "Né, od začiatku. Úplne, úplne, úplne, úplne."

Procházka: "Asi šesť kíl."

Matovič: "Tak? Ty vole, to je dosť."

Procházka: "Uhm."

Matovič: "Doteraz koľko asi?"

Procházka: "Asi pólku. Počkať, tak potom né, tri kilá už nenazbieram. To už nedám. Tak päť. Pol, pol mega."

Igor Matovič:

Hoci som mal dlhšie pochybnosti o jeho charakter, pripúšťal som, že sa v ňom možno mýlim a ubližujem mu. Vcelku som mu uveril všetky tie verejné vyhlásenia o „poctivej verejnej službe“, ktorú nám sľuboval.

Po tomto rozhovore som stratil všetky ilúzie. On tú ženu naozaj poslal. Myslel som si, že reči o tom, ako perie státisíce eur v kampani načierno, môžu byť len hlúpe ohovárania. O to väčšie sklamanie som zažil.

Žiadnemu politikovi nedokážem odpustiť, ak ľuďom do očí sľubuje pomoc a poza chrbát ich bez mihnutia oka okráda, podvádza a keď sa mu na to príde, patologicky klame.

Preto sú ľudia ako Mečiar, Slota, Dzurinda či Fico v politike škodná. Teraz pre mňa už aj Procházka.

Zdroj TV SME:

Redaktor Markízy: "Takže kedy pôjdete na detektor?"

Procházka: "Každý sľub, ktorý som verejnosti doteraz dal, som dodržal, dodržím aj tento."

Igor Matovič:

Kampaň bola v plnom prúde. Inštinkt mi hovoril, že s odhalením Procházkovho podvodu musím prísť hneď. Na druhej strane som dobre vedel, že aj zverejnenie Gorily počas kampane 2012 spôsobilo súčasnú vládu Fica.

Obával som sa, že zverejnením odradím opozičných voličov od účasti vo voľbách, doplatí na to Kiska a Fico sa stane prezidentom. To som si na svedomie zobrať nechcel. Zároveň žiadne prieskumy nenaznačovali, že by Procházka mohol postúpiť do druhého kola, a preto som sa rozhodol radšej počkať na skončenie predvolebných kampaní. Hneď ako skončili, odhalenie som zverejnil.

Verejne som ho vyzval, aby sa priznal. Myslel som, že je chlap. Šancu nevyužil. Miesto toho sa rozhodol priam patologicky klamať, až sa zamotal do siete vlastných lží. Zrejme bude klamať aj naďalej, napriek jasným dôkazom.

Zdroj TA3:

Moderátor: "Informácie o údajnej snahe získať inzerciu, o prezidentskej kampani teraz hovorím, bez bločku nie sú pravdivé, sú vymyslené."

Procházka: "Áno."

Igor Matovič:

Nechcel som ho pokoriť. O nahrávke by sa nikto nedozvedel, ak by sa Procházka priznal. Miesto toho len klamal, klamal a zvaľoval vinu na svojich „chalanov“.

A prečo som ho nahral? Skorumpovaných politikov nikdy inak neusvedčíte. Zametajú za sebou stopy a vedia profesionálne klamať. Ak si myslia, že nemáte dôkazy, sú schopní vymyslieť čokoľvek, len aby vás očiernili a oni zostali čistí. Vtedy vás môže zachrániť len dôkaz.

Niektorí ľudia si môžu mylne myslieť, že v tejto kauze ide o 17-tisíc eur bez dokladu. Omyl. Ide o minimálne pol milióna eur, ktoré Procházka evidentne minul v kampani navyše voči tomu, čo priznal Ministerstvu financií.

Od koho boli a čo za to budú chcieť?

Zdroj TV SME:

Redaktori: "Takže nevyhýbate sa médiám?"

Procházka: "Ja?"

Redaktor: "Majú všetci pocit, že sa vyhýbate médiám. Čakali vás tam, čaká vás tam možno desať novinárov ..."

Procházka: "To fakt?"

Redaktor: "Ano, ano, ano."

Procházka: "To je super. A kde sú?"

Redaktor: "No vo vestibule a volali pánovi Dubécimu, vám volali..."

Igor Matovič:

Mečiar dostal v igelitke od invalida 8 miliónov korún, Fico zháňal milióny „vlastnou hlavou“. Procházka dokázateľne minul v kampani o minimálne pol milióna eur viac, ako oficiálne vykázal. V čom je medzi nimi rozdiel?

Mnohým ľuďom však stačí, že im Procházka bude mávať pred očami so správou audítora „o uistení“. Chcú veriť, že audítor tým potvrdil, že Procházka v kampani nepral čierne peniaze.

Pravdou však je, že si dal audítorom potvrdiť len oficiálne účtovníctvo, nie peniaze, ktoré išli bokom „na drevo“. To audítor nedokáže overiť. Veď to by potom aj mafia mala audítora.

„Sponzori hľadali ďalšieho herca, ktorý to dokáže na ľudí zahrať. Ktorý dokáže presvedčivo klamať. V Radovi ho, bohužiaľ, našli. Zobral od nich peniaze a tak urobil zo seba ich vazala.

Zdroj TV SME:

Redaktorka: "Myslíte si, že to vysvetlenie toho financovania, bude stačiť vašim voličom? Je to podľa vás dostatočne dôveryhodné pre vašich voličov, ktorí možno patria aj k inteligentnejším?"

Procházka: (prikývol)

Igor Matovič:

Mečiar, Dzurinda, Fico, Procházka vazali finančných skupín

Kedy to skončí?

...keď otvoríme oči

PS: Kedy to skončí?

Keď vytiahneme hlavy z piesku a všetci sa postavíme korupcii čelom.

Korupcia je rakovina našej spoločnosti, ktorá ju ničí a berie budúcnosť našim deťom. Skorumpovaní politici sú chránení a z ľudí, ktorí korupciu odhadujú, robia šašov a bláznov. Nečudujme sa potom, že v škôlkach nie sú miesta a deťom do telocviční prší.

„Ctihodní“ podnikatelia si kupujú politikov a na narodeniny Ferarri. Iní ľudia nemajú za čo deťom kúpiť banán. Nemocnice sú v katastrofálnom stave.

Kam sme sa to dostali?

Prečo majú v Rakúsku najnižšiu nezamestnanosť, najvyššie platy či dôchodky? Lebo nemajú zlozvyk korupciu tolerovať a kryť.

Prajem nám, aby sme to aj my dokázali.

Igor Matovič