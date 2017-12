Via Iuris navrhuje, ako vyriešiť rodinkárstvo pri výbere sudcov

Tretina vymenovaných sudcov má rodinné väzby, do výberovej komisie preto navrhujú obsadiť nesudcov.

BRATISLAVA. Minister spravodlivosti Tomáš Borec by mohol jednoduchým krokom prispieť k odstráneniu rodinkárstva vo výberových konaniach na sudcov.

Ako agentúru SITA informovala organizácia Via Iuris, rodinkárstvu pri výbere sudcov by mohli predísť systémové zmeny pri výbere na funkciu sudcov, pričom rýchle opatrenie na zlepšenie stavu by mohol spraviť aj Borec.

"Môže vymenovať nesudcov za kandidátov na členov výberovej komisie na funkciu sudcu," pripomenula.

Rovnako postupujú vo svete

Túto tému organizácia vlani zmonitorovala a zanalyzovala. Z analýzy vyplynulo, že 30 percent vymenovaných uchádzačov za sudcu má blízke rodinné vzťahy so sudcami a zamestnancami súdov.

"Analýza ponúka odporúčania na zmeny vo výberových konaniach na funkciu sudcu. Týmito odporúčaniami sú napríklad zmeny v zložení výberovej komisie, stanovenie konkrétnych kritérií na výber pre výberovú komisiu aj Súdnu radu či vyváženie hodnotenia písomnej a ústnej časti výberového konania," vysvetlila advokátka spolupracujúca s Via Iuris Kristína Babiaková.

Hoci cieľom zmeny právnej úpravy v máji 2011 bolo podľa organizácie, aby členmi komisie boli najmä osoby, ktoré pôsobia v sektore vysokých škôl, neziskovom sektore alebo vykonávajú iné právnické povolanie, reálne sa výberová komisia od júna 2012 skladá väčšinou zo sudcov.

"Aby bolo možné predísť rodinkárstvu, vyberať sudcov by nemali iba sudcovia. Aj podľa medzinárodných odporúčaní by výberové komisie mali byť zložené aj zo zástupcov iných profesií," spresnila Babiaková.

Via Iuris považuje za vhodné, aby členov výberových komisií, menovaných výkonnou mocou, postupne nahrádzali zástupcovia iných profesií a teda osoby, ktoré pôsobia v sektore vysokých škôl, v iných právnických profesiách, či neziskovom sektore.

Výmenou členov výberovej komisie by tak jej zloženie nevzbudzovalo pochybnosti o objektívnosti jej rozhodovania.

Ministerstvo: Ignorujú nález súdu

"Návrh Via Iuris ignoruje nedávny nález Ústavného súdu, ktorý vyhlásil časť pravidiel výberových konaní prijatých v roku 2011 za protiústavné," reagovala hovorkyňa rezortu spravodlivosti Alexandra Donevová.

Nález ešte nezverejnili.

"Po tom, čo bude známy, ministerstvo spravodlivosti predloží návrh novely zákona o sudcoch a prísediacich tak, aby nové znenie rešpektovalo predmetný nález," dodala hovorkyňa.