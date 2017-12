Matovič: Procházka ohováral Kisku aj Radičovú, ale to nezverejním

Líder Obyčajných ľudí tvrdí, že Procházku do odpovede o inzercii nenavádzal, ale zisťoval pravdu.

22. júl 2014 o 21:00 Matej Dugovič

Čo chcete ďalej robiť v súvislosti s nahrávkou?

„Som ochotný spolupracovať s ktorýmkoľvek orgánom činným v trestnom konaní. Skorumpovaných politikov treba postaviť pred spravodlivosť.“

Polícia sa pred takmer mesiacom vyjadrila, že si od vás nahrávku vypýta.

„Zatiaľ si ju nikto nepýtal, ale som pripravený ju dať Generálnej prokuratúre a iným orgánom, aby sa preverila jej pravosť.“

Myslíte, že vám ešte niekto z politikov bude veriť?

„Ak sa so mnou bude baviť o čestných veciach, o čom by politika mala byť, tak nemá dôvod sa so mnou nerozprávať.“

Čo je „politická vec“, ktorú spomína Procházka v nahrávke?