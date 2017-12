Hrnčiar o Procházkovi: Musíme si dať pozor na chyby

O nahrávke hovorí spoluzakladateľ Siete a primátor Martina ANDREJ HRNČIAR.

22. júl 2014 o 21:07 Miroslav Kern

Čo hovoríte na nahrávku Radoslava Procházku s Igorom Matovičom?

„K tomu, že má Matovič nejakú nahrávku, som sa vyjadril už skôr. Nazval som to odpornými eštebáckymi praktikami.“

Počuli ste ju?

„Zvukový záznam som nepočul. Čítal som prepis. Matovič sa od prvej chvíle pripravoval na to, aby zinscenoval takúto kauzu a sčasti sa mu to ja podarilo. Neviem, prečo by som to mal komentovať. Ja som pri tom rozhovore nebol, neviem, či je to zostrihané. Ale z otázok, ktoré Matovič kládol, bolo jednoznačne jasné, že ho chcel vmanévrovať do nejakej pozície. Rada som sa pýtal. Neposlal za ním žiadnu ženskú, ktorá chcela niečo na drevo. Jeho kampaň nemám prečo komentovať, pretože som pri nej nebol. Budeme sa však možno musieť vystríhať takýchto školáckych chýb tak, aby sa nevrhal tieň podozrenia na financovanie.“

Kde spravil Procházka školácku chybu?