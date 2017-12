Gál z Mosta navrhne podmienky pre súhlas s odpočúvaním

Sudcovia podpíšu takmer každé odpočúvanie. Gábor Gál chce stanoviť podmienky, za ktorých to môžu urobiť.

23. júl 2014 o 9:27 SITA

BRATISLAVA. Zvýšiť kontrolu používania odposluchov a informačno-technických prostriedkov (ITP) navrhne poslanec za Most-Híd Gábor Gál.

V zákone chce stanoviť taxatívne podmienky, ktoré budú musieť byť splnené, ak má sudca podpísať súhlas s odpočúvaním.

Právna norma má obmedziť podmienky pre nasadenie ITP a bližšie ich konkretizovať.

Sudca v odôvodnení bude podľa Gála musieť posúdiť každú taxatívne stanovenú podmienku.

"Zároveň by sa mala zvýšiť reálna kontrola spravodajských služieb. Nevidím problém v tom, aby osobitný kontrolný výbor mohol v prípade potreby vstupovať aj do živých spisov. Deje sa to tak napríklad na výbore na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu, ktorému predsedám, a doteraz sme nemali problém s únikom informácií," konštatoval Gál.

Výbor slúži ako odvolací orgán pre vydávanie bezpečnostných previerok.

Slovenská informačná služba sa má podľa plánovaného nového zákona premenovať na Úrad civilného spravodajstva.

O podobe návrhu sa diskutuje druhý rok, vláda zatiaľ konečnú verziu nepredstavila.

Prečítajte si tiež: Prečítajte si tiež:Sudcovia podpíšu takmer každé odpočúvanie (prehľad)