Navrhujú, aby súdy považovali aj neprevzaté zásielky za doručené

Sudcovia by nemuseli zisťovať, či sa niekto na adrese uvedenej v registri zdržiava, alebo nie.

23. júl 2014 o 13:57 TASR

BRATISLAVA. Súdy by mali považovať zásielky pre občanov za doručené aj vtedy, ak si ich neprevezmú na adresách uvedených v Registri obyvateľov.

Navrhuje to ministerstvo spravodlivosti v novom zákone o riešení sporov na súdoch civilnom sporovom poriadku.

Rezort ho v stredu predložil na verejnú diskusiu, do pripomienkového konania by mal ísť v septembri.

"Pri doručovaní zavádzame veľmi tvrdú zodpovednosť za to, čo mám zapísané vo verejných registroch. Keď mám zapísaný trvalý pobyt na mieste XY, som zodpovedný za to, aby som si tú poštu tam vyzdvihol, alebo zabezpečil, aby mi tá pošta chodila," povedal predseda rekodifikačnej komisie civilného práva procesného na ministerstve spravodlivosti Marek Števček.

Sudcovia dostávajú nástroje

Navrhované ustanovenie má uľahčiť prácu sudcom, ktorí by tak nemuseli zisťovať, či sa niekto na adrese uvedenej v registri zdržiava, alebo nie.

"Je nastavená veľmi tvrdá fikcia doručenia, to znamená, že keď si to neprevezmem, tak sa to považuje za doručené bez ohľadu na to, či som sa to dozvedel, alebo nedozvedel," dodal Števček.

Nový zákon podľa neho kladie nároky na právnické profesie a zároveň dáva sudcom prostriedky na takzvanú koncentráciu súdneho konania.

"Sudca bude môcť povedať, že od tejto fázy neakceptuje žiadne nové dôkazy, nové skutočnosti," vysvetlil Števček s tým, že sudca bude podľa návrhu vykonávať na pojednávaní iba tie dôkazy, ktoré navrhli strany sporu. Zabezpečiť by si mali aj účasť svojich svedkov na súde.

"Zavádzame inštitút predbežného prejednania nároku, to znamená, že sudca bude musieť mať spis naštudovaný do tej miery, aby povedal svoje predbežné právne posúdenie, aby účastníci vedeli, na čom sú," pokračoval Števček.

Členovia komisie navrhli trestať pokutou obštrukčné námietky zaujatosti.

Nahrádzajú starý poriadok

Nový zákon má byť jedným z troch, ktoré majú nahradiť Občiansky súdny poriadok z roku 1963.

Okrem civilného sporového poriadku ide o civilný mimosporový poriadok a správny súdny poriadok.

Správny už pripravený a mimosporový by mal byť podľa Števčeka hotový ešte v lete.

"Boli by sme veľmi radi, keby na jar budúceho roka parlament schválil tieto nové kódexy, navrhovaná účinnosť je zhruba rok po prijatí parlamentom," povedal Števček.