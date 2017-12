Spor o slovenského sudcu v Štrasburgu Lajčák nevyriešil

Minister zahraničia Miroslav Lajčák hovorí o možnom ohrození dôveryhodnosti krajiny.

23. júl 2014 o 20:00 Matúš Burčík

BRATISLAVA. Spory okolo nominácie slovenského zástupcu do Európskeho súdu pre ľudské práva pokračujú aj po odchode Štefana Harabina zo Súdnej rady a výmene jej troch členov prezidentom Andrejom Kiskom.

Rada v pondelok odmietla žiadosť ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka o urýchlené predloženie nových kandidátov po tom, ako pôvodný návrh zo Štrasburgu pred mesiacom stiahol.

Chce, aby vláda najskôr zrušila uznesenie, ktorým kandidátov schválila. Minister Lajčák to zatiaľ nepripúšťa.

„Minister v súčasnosti zvažuje ďalšie kroky, berúc do úvahy reputáciu a kredibilitu Slovenska. Je pripravený rokovať so Súdnou radou, respektíve s jej zástupcami, ak to bude zmysluplné,“ konštatoval hovorca Peter Susko.

Dodal, že o snahe ministerstva svedčí aj rozsiahla korešpondencia s orgánmi Rady Európy aj Súdnou radou.

Odpísali slušne

Kým dnes už rezort zahraničia hovorí o možnom ohrození dôveryhodnosti krajiny, pred mesiacom Lajčák tvrdil, že nejde o žiadnu drámu.

Po tom ako pôvodný zoznam stiahol, oznámil, že si počká na nové zloženie Súdnej rady, ktorú teraz žiadal o ďalšie návrhy. Rada odpovedala, že ich nedá.

„Odpísali sme pánu ministrovi jeden slušný list. Podľa nás nemôžeme zrušiť to naše uznesenie. V tajnej voľbe sme troch zvolili a čo teraz?“ zamýšľa sa podpredseda rady Ján Vanko.

Zároveň dodal, že si problematiku musí ešte poriadne naštudovať, keďže do funkcie ho zvolili len v pondelok. „Ja som sa nepripravoval na to, že budem podpredsedom.“

Aj nový člen rady Ján Kľučka, ktorý je nominantom prezidenta Kisku, si myslí, že konať by teraz mala vláda, ktorá v decembri predložený zoznam kandidátov schválila a potom stiahla.

Zasadnutie rady, na ktorom by mali problém riešiť, bude najskôr v septembri. Okrem Lajčáka by sa na ňom mal zúčastniť aj minister spravodlivosti Tomáš Borec.

Miesto slovenského zástupcu na Európskom súde je neobsadené od októbra minulého roka.

Rada Európy čaká

Parlamentné zhromaždenie Rady Európy už raz vrátilo predložený zoznam so zdôvodnením, že nominanti nie sú dostatočne kvalifikovaní. Druhý zoznam na oficiálne rokovanie ani neprešiel.

Lajčák ho vzal späť už po konzultáciách v poradnom paneli pre výber sudcov ESĽP, ktorý je medzistupňom v konaní. Na zozname boli Marica Pirošíková, Ondrej Laciak a Andrea Krišková.

Pirošíkovú Súdna rada mala už aj na prvom zozname, ktorý Rada Európy vrátila. Z troch navrhnutých mien by mala Rada Európy vybrať jedno.