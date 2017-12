Paška nedá viac priestoru europoslancom: Máte ho už dosť

Europoslanci žiadali o možnosť vystupovať v parlamente. Monika Beňová je z odpovede jeho predsedu sklamaná.

24. júl 2014 o 10:07 TASR

BRATISLAVA. Slovenskí europoslanci majú už v súčasnosti možnosť podieľať sa na činnosti parlamentu tým, že je im umožnená aktívna účasť na rokovaní Výboru Národnej rady pre európske záležitosti.

Odpísal im to predseda Národnej rady Pavol Paška (Smer).

Reagoval tak na žiadosť europoslancov, aby im parlament umožnil vystupovať v pléne dvakrát ročne.

Za bola väčšina europoslancov

Za vystupovanie v slovenskom parlamente sa vyslovila väčšina europoslancov, problémy s tým mali Boris Zala a Monika Smolková (obaja Smer).

Pre svoj kritický postoj sa dostali do sporu aj so spolustraníkmi.

Ako vo štvrtok pre agentúru TASR uviedla Soňa Pötheová z Komunikačného odboru Kancelárie Národnej rady, na začiatku každej schôdze parlamentu sa prerokuje jej program a schváli sa hlasovaním.

"V rámci programu schôdze môže Národná rada rokovať, ak boli poslancom doručené písomné materiály, ktoré slúžia ako podklad. Europoslanci nie sú oprávnení predkladať takéto materiály," vysvetlila.

Podľa jej slov, ak vznikne aktuálna potreba prediskutovať európske otázky, rokovací poriadok umožňuje, aby slovenskí europoslanci vystúpili.

Na druhej strane Paška konštatuje, že súčasné znenie zákona o rokovacom poriadku umožňuje europoslancom podieľať sa na činnosti Národnej rady na pôde eurovýboru.

Beňová: Máme viac informácií

Europoslankyňa Monika Flašíková Beňová (Smer) je z Paškovej odpovede sklamaná. Očakávala, že po rekordne nízkej účasti na eurovoľbách bude mať Paška úprimný záujem situáciu zlepšiť.

"Pri programe, ktorý má Národná rada, by sa mohol nájsť čas dvakrát do roka, aby 13 ľudí dostalo priestor vystúpiť. Ak to pán Paška považuje za zbytočné, je to škoda. Mohli sme priniesť poslancom informácie, ku ktorým sa inak dostať nemôžu," povedala.

Podľa nej by predseda parlamentu mohol vedieť, že eurovýbor Národnej rady zasadá v čase, keď sú europoslanci spravidla v Európskom parlamente.

"Za päť rokov nám ani v tomto slovenský parlament nevyšiel v ústrety," hovorí.

"Potom sa nemusíme čudovať, že o europoslancoch nikto nič nevie. Ja si myslím, že ďalším krokom by malo byť opätovné predloženie novely rokovacieho poriadku, kde by sa zahrnuli vystúpenia europoslancov," doplnil europoslanec Richard Sulík (SaS).