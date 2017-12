Štefanec ide do Bruselu na bicykli

Europoslanec za SDKÚ plní predvolebný sľub, na bicykli prejde za osem dní 1200 kilometrov.

25. júl 2014 o 11:43 TASR

BRATISLAVA. Europoslanec Ivan Štefanec (SDKÚ) sa vydal na zasadnutie Európskeho parlamentu do metropoly Belgicka na bicykli.

Trať dlhú 1200 kilometrov chce absolvovať za osem dní. Povedie cez Rakúsko, Nemecko, Holandsko a Belgicko. To, že pôjde do Bruselu na bicykli, sľúbil ešte v predvolebnej kampani.

"Chcem aj takto upozorniť bruselských kolegov na význam Slovenska v Únii. Máme čo ponúknuť. Nielen našu vytrvalosť a odhodlanosť, ale aj našu schopnosť prinášať nové nápady a riešenia," povedal novinárom pred budovou Národnej rady.

"Pre ďalšiu budúcnosť únie je kľúčové, aby všetci mali rovnaké možnosti. Platí to najmä pre našich malých podnikateľov a pre našich farmárov. To je to, s čím idem do Bruselu, aby sme zdôraznili, že Slovensko tu je," vysvetlil.

Ako člen výboru pre rozpočet chce presadzovať, aby sa dávalo viac finančných prostriedkov na budúcnosť.

"Aby sme menej míňali na spotrebu a administratívu a dávali viac do vzdelania, ale aj na šport a zdravie," povedal Štefanec.