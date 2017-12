Procházka: Zháňanie peňazí vlastnou hlavou Ficovi viem odpustiť

Predseda Siete by za istých podmienok toleroval nepriznané financovanie strany.

Predseda Siete vraví, že nie je problém, ak strana zháňa peniaze mimo oficiálneho účtovníctva. Problém je, keď ich sponzorom vracia zo štátneho.

[content type="img" render-type="pressphoto" title="" src="http://i.sme.sk/cdata/3/73/7303023/rp1.jpg" author="" longread-pos="full"]Radoslav Procházka vraví, že nechce žiť vo svete, kde si ľudia neveria. Foto: SME - Tomáš Benedikovič[/content]

Autori:

Miroslav Kern





Lukáš Fila





RADOSLAV PROCHÁZKA vraví, že viac ako peniaze ho motivuje uznanie. Pri autorizácii rozhovoru požiadal o zmenu jednej odpovede – najprv vravel, že nikdy nič nekúpil bez bločku. Neskôr si spomenul, že predsa len áno.

Vravíte, že vyjadrenia, ktoré sú na nahrávke Igora Matoviča, sú zostrihané. Tá časť, kde sa vás pýta, koľko mu chcete platiť oficiálne a koľko neoficiálne a vy odpovedáte, že pol na pol, tá je zostrihaná tiež?

„Ešte pred nahrávkou som na slová poslanca Matoviča, že za ním niekto bol ohľadne platenia inzercie bez bločka, reagoval tak, že o tom absolútne nič neviem a že som nikdy v živote nikoho s niečím takým za ním neposlal. A to tam nie je. Takže keď tam nie je toto, je zrejmé, že nahrávka je upravená.“

Takže po otázke o žene nasledovalo vaše popretie?

„Hovoril som mu, že nikto nikdy odo mňa nedostal takýto mandát.“

Bolo to na tomto mieste vašej konverzácie?

„Bolo to päť mesiacov dozadu, takže neviem, na ktorom mieste konverzácie to bolo. Ale toto tam nie je.“

Dostali ste však otázku, či chcete platiť nejakú časť oficiálne a časť neoficiálne?

„Takto on tú tému nastolil.“

A vy ste povedali, že pol na pol?

„Určite nie na toto.“

Táto časť sa však inak interpretovať nedá.

„Preto asi trvalo štyri alebo päť mesiacov, kým to dali do tejto podoby.“

Takže táto časť je podľa vás upravená?

„Predpokladám, že to je upravené. Nič iné mi z toho nevychádza.“

Profil

Radoslav Procházka vyštudoval právo,

bol poradcom Ústavného súdu a zástupcom Slovenska pred Súdnym dvorom EÚ,

v roku 2010 sa stal poslancom za KDH.

z KDH minulý rok vystúpil a založil združenie Alfa.

v prezidentských voľbách tento rok skončil tretí so ziskom 21,2 percenta,

založil stranu Sieť a necháva sa titulovať ako jej gazda.

Keď sa raz objaví celá nahrávka a ukáže sa, že nič nie je upravené, aké dôsledky voči sebe vyvodíte?

„A čo by ste si želali, aby som urobil? Lebo ja som odišiel z parlamentu, nie som v žiadnej straníckej funkcii. Na žiadnu funkciu nekandidujem, v auguste idem vypovedať na Generálnu prokuratúru. Úplne som sa vzdal všetkých verejných výhod a idem úplne zdola a vydal som na napospas ľuďom. Ak sa mám do verejného priestoru vrátiť, tak ma tam musia vrátiť ľudia.“

A im dlhujete nejaké vysvetlenie. Vravíte im, že je to zostrihané. Ak sa ukáže, že to bola pravda, čo urobíte potom?

„No neukáže sa, že to bola pravda. A ja nebudem mať už nikdy dôveru v to, čo on s nahrávkou štyri mesiace robil, lebo viem, že tuto to nesedí. Ja som navyše žiadne verzie neposúval. Na rozdiel od neho, ktorý mal na jeden príbeh štyri alebo päť verzií.“

Bola transakcia, ktorú urobili chalani mimo transparentného účtu za vaším chrbtom, jediná?

„Dal som to celé pozrieť nezávislému audítorovi, ktorého som nikdy pred tým nevidel a spoľahol som sa, že to preskúma, lebo ja tomu nerozumiem. My sme fungovali ako čistý startup. So všetkým, čo k tomu patrí.“

K tomu v slovenskej realite patrí aj to, že niečo nejde na bločky.

„Prevádzku mojej kancelárie viedol 29-ročný chalan. Účtovníka sme nemali žiadneho, agentúru sme mali len na exekutívne veci a to len na chvíľu. Fakt sme veľa vecí robili na kolene a dobehlo nás to. Spravili sme viaceré technické chyby a ja som spravil aj dve politické chyby.“

Aké?

„Boli to paradoxné chyby, lebo som v tej chvíli išiel proti vlastnej intuícii. Prvou bolo, že som pozitívne reagoval na Sulíkovu ponuku vzájomnej podpory a druhá, že som bol od Matoviča neúspešne pýtať podporu OĽaNO. Dnes viem, že to bola úplná hlúposť, ale zároveň viem, že ak ma ľudia v budúcnosti vyberú do nejakého verejného úradu, po tejto skúsenosti doň pôjdem oveľa pripravenejší a kompetentnejší. Ja sa rýchlo učím a títo dvaja ma naučili a zároveň mi umožnili v tej krížovej paľbe záťažovým spôsobom si otestovať svoju hlavnú prednosť - schopnosť odpúšťať, pozerať sa dopredu a myslieť pozitívne. Ja už sa ani na jedného z nich nehnevám. Už mi je ich iba ľúto. V ich svete by som teda žiť nechcel. To musí byť smutné - toľko zloby a také voodoo.“

[content type="citation"]Mali sme dobré tempo, ale vidíte, hlúpo som to odhadol. Tak sorry.[/content]

Takže už ste odpustili aj Matovičovi?

„Hej.“

Ako prebehlo to odpustenie? Už je zasa Igor?