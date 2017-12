Slovensko chce počas predsedníctva v Únii šetriť na tlmočení

Rokovania na nižšej úrovni zrejme budú len v angličtine, podľa našej diplomacie tak robí viacero krajín.

26. júl 2014 o 13:18 SITA

BRATISLAVA. Niektoré rokovania počas slovenského predsedníctva v Európskej únii v druhej polovici roka 2016 budú pravdepodobne len v angličtine.

Štát tak chce ušetriť peniaze, za ktoré by inak musel zaplatiť tlmočníkov.

Ministrom tlmočiť budú

Predsedníctvo Rada EÚ funguje na princípe rotujúceho predsedníctva,

predsedá iný členský štát, predsednícka krajina zodpovedá za riadne fungovanie Rady EÚ , organizovanie jej stretnutí, zabezpečenie komunikácie s členskými štátmi a jednotlivými inštitúciami,

, predsednícke trio budeme tvoriť s Holandskom a Maltou, predsedníctvo totiž prevezmeme od Holandska a odovzdáme ho Malte.

"V rámci úspor finančných prostriedkov predsedníctiev je tendencia znižovať potreby tlmočníckych služieb a viaceré podujatia viesť len v jednom oficiálnom rokovacom jazyku, ktorým je anglický jazyk. Tento trend je badateľný už vo viacerých predsedajúcich členských krajinách," konštatuje rezort diplomacie v správe o výdavkoch.

Bez tlmočníkov by sa podľa ministerstva zahraničia mohli zaobísť najmä rokovania na nižšej úrovni, teda na úrovni vysokých štátnych úradníkov, expertov, generálnych riaditeľov či členov výborov.

Rokovania ministrov by mali byť tlmočené do angličtiny, francúzštiny, nemčiny, španielčiny, taliančiny a do slovenčiny.

Tlmočenie počas neformálnych ministerských rád a vybraných zasadnutí na vysokej úrovni bude zabezpečovať tlmočnícky servis Európskej komisie, platiť to bude štát.

Maximum 80 miliónov

Slovensko bude počas predsedníctva organizovať viacero podujatí na vyššej úrovni, Bratislavu čakajú neformálne ministerské zasadnutia Rady EÚ, zasadnutia predsedov parlamentov členských krajín či ministerské konferencie.

Na nižšej úrovni budú u nás rokovať veľvyslanci, experti či vysokí štátni úradníci.

Väčšina takýchto podujatí sa uskutoční v hlavnom meste, a to najmä v Redute, v hoteli Bôrik či v historických priestoroch na Župnom námestí.

Zatiaľ nie je známe, koľko zaplatí štát v súvislosti s predsedníctvom v roku 2016. Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák však už minulý rok avizoval, že celé predsedníctvo nás bude stáť zhruba od 50 do 80 miliónov eur.

Rezort diplomacie pripomína, že Česi za predsedníctvo zaplatili 136 miliónov eur, Poliaci 116, Maďari 81 a napríklad Slovinci 62 miliónov.