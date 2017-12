Porážali boľševikov a ovládli časť Ruska. Československí legionári

V Rusku sa zoskupili českí a slovenskí vojaci, ktorí nechceli bojovať vo farbách Rakúsko-Uhorska.

27. júl 2014 o 10:00 Petra Procházková

Najskôr poznali český Sokol. Na Urale sa na prelome 19. a 20. storočia pod vedením niekoľkých jedincov z českej sokolskej školy cvičila gymnastika a šírili princípy správnej sokolskej morálky.

Ale varili aj pivo – plzenský typ s názvom Kozel –, ktoré si získalo tú časť obyvateľstva, ktorá nemala k fyzickej aktivite zas až taký vrúcny vzťah.

Nik netušil, že Sokol a pivo predznamenávajú budúcich československých legionárov, ktorí práve tu, na rozhraní Európy a Ázie, zanechajú nezmazateľnú stopu. Či už ich niekto považuje za hrdinov a bojovníkov za slobodné Československo, alebo iný za zradcov, zlodejov a bezohľadných lupičov.

Začalo sa to družinou

Pred 1. svetovou vojnou žilo v Jekaterinburgu len niekoľko českých rodín. Lenže, v momente, keď vojna vypukla, do miestnych tovární prúdili vojnoví zajatci. A medzi nimi aj Česi a Slováci.

Základ československých zahraničných vojsk vznikol inde – v roku 1914, a to nielen v Rusku, ale aj vo Francúzsku a Taliansku.

V Rusku to boli predovšetkým nadšení dobrovoľníci, ktorí sa v zápale vlastenectva, panslovanstva a viery v to, že cárske Rusko je lepšou alternatívou ako rakúsko-uhorská monarchia, hlásili do armády ruského impéria.

Zo začiatku ich nevolali legionári, ale družina. Nakoniec sa 7. januára 1919 zásluhou prvého československého prezidenta Tomáša Garrigua Masaryka takzvané československé vojsko v Rusku stalo súčasťou novej československej armády.