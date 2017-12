Matovič: Nahrávka je pravdivá, ženu s peniazmi Procházka nepoprel

Líder OĽaNO tvrdí, že nahrávka s Procházkom nie je upravená. Nezverejní ju bez súhlasu.

27. júl 2014 o 20:12 Miroslav Kern

Stranícky kolega chápe Radoslava Procházku aj v otázke peňazí zohnaných vlastnou hlavou.

BRATISLAVA. Poslanec Igor Matovič hovorí, že jeho nahrávka rozhovoru s predsedom Siete Radoslavom Procházkom nie je zmanipulovaná ani upravená, ako tvrdí bývalý poslanec.

Procházka v rozhovore pre SME odmietol, že by žiadal, že zaplatí časť inzercie v Matovičových novinách načierno.

„Určite nie na toto,“ vravel na otázku, či jeho slová „pol na pol“ boli odpoveďou na to, akú časť chce platiť oficiálne a akú neoficiálne.

Tiež tvrdil, že v rozhovore s Matovičom určite poprel, že by za ním poslal ženu, ktorá chcela zaňho platiť aj neoficiálne.

„Takže, keď tam nie je toto, je zrejmé, že nahrávka je upravená.“

Ženu vraj nepoprel

„Nikde sa to nevyskytuje, ani raz to nepoprel. Počas celého rozhovoru nespochybňuje ženu, nehovorí o tom, že by niekoho takého neposlal,“ oponuje Matovič.

Niekde na konci nahrávky, keď už Procházka podľa predsedu OĽaNO vedel, že u neho s vyúčtovaním „pol na pol“ neuspeje, vraj hovorí, že ženu neposlal s takýmto mandátom.

Na nahrávke sú podľa neho dve ďalšie časti, kde sa žena spomína a Procházka sa k nej nepriamo priznáva.