Kažimír sľúbil Čižnárovi viac prokurátorov

Podľa Jaromíra Čižnára musí robiť polovica prokurátorov aj cez víkendy. Žiada vyše tridsať nových.

28. júl 2014 o 16:23 TASR

BRATISLAVA. Prokuratúra by sa mala personálne posilniť, sľúbil minister financií Peter Kažimír (Smer) po pondelkovom rokovaní vlády.

Reagoval na minulotýždňové slová generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára, že prokuratúre chýbajú prokurátori.

"Je reálne navýšenie tabuľkových miest na prokuratúre," vyhlásil Kažimír. "Už aj s ohľadom na to, že prokuratúra si robí veľmi dobrú robotu pri boji s daňovými únikmi."

V súlade s Kaliňákom

Čižnár minulý štvrtok povedal, že bude požadovať 35 nových prokurátorov pre Generálnu prokuratúru, ale najmä pre okresné a krajské prokuratúry.

"Polovica prokurátorov pracuje aj cez víkendy, aby stíhala svoju robotu," vysvetlil Čižnár.

Kažimír povedal, že pozná situáciu na prokuratúre. Pripomenul však, že zároveň platí sľub tejto vlády nezvyšovať počet tabuľkových miest zamestnancov štátu. Aj prokurátori sú zamestnanci štátu, poznamenal.

Problém chce minister financií riešiť súčasne s reformou štátnej správy ESO, ktorá má priniesť úsporu tabuľkových miest.

"Budeme o tom hovoriť pri príprave rozpočtu na budúci rok, lebo to nie je len otázka tohto roku. Takýto zvýšený počet prokurátorov by samozrejme bol aj v ďalších rokoch a na to musí reagovať aj návrh rozpočtu," vysvetlil Kažimír.

Dva a pol roka neprijímajú

Podľa najnovšej výročnej správy Generálnej prokuratúry za rok 2013 pôsobilo ku koncu posledného kvartálu na Slovensku 907 prokurátorov.

Z tohto počtu pracovalo 119 prokurátorov na samotnej Generálnej prokuratúre.

Čižnár na minulotýždňovej tlačovej konferencii vysvetlil, že nedostatok prokurátorov súvisí s tým, že prokuratúra už približne dva a pol roka nemôže prijímať právnych čakateľov.