Člen Mosta počas korupčnej aféry zvažoval vládny post

Policajné odpočúvania zachytili, ako si podozrivý politik Mosta za bývalej vlády pripravoval funkciu.

28. júl 2014 o 18:04 TASR, Matúš Burčík

BRATISLAVA. Advokáta z Čadce Ladislava Ščuryho odpočúvali policajti pre podozrenie z korupcie v čase, keď si ako politik strany Most vyberal post po nástupe vlády Ivety Radičovej.

Ščury napokon žiadnu funkciu nedostal. Teraz čelí obžalobe ako jeden z aktérov korupčnej kauzy prokurátora Michala Barilu.

Na Špecializovanom trestnom súde v pondelok púšťali nahrávky policajných odpočúvaní z leta 2010, keď Ščury podľa obžaloby cez Barilu vybavoval na Najvyššom súde prepustenie muža obvineného z podvodu.

Pacient je doma

„Pacienta máte z hotela v stredu doma,“ telefonoval Šcury jednému z komplicov 10. júla 2010. „Bolo by to super,“ reagoval druhý hlas.

Telefonát sa odohral deň po zostavení koaličnej vlády SDKÚ, SaS, KDH a Mosta.

V ďalšej časti rozhovoru Ščury prechádza na politiku. Hovorí, že po vymenovaní kabinetu išli všetci na dovolenky, lebo toho majú plné zuby.

„Mal som ísť do Tomášikova, malo tam byť také neformálne stretnutie. Ale príde v podstate iba Laci Sólymos, tak tam ani nejdem. Béla tam nebude, Zsolt Simon tam nebude, Gábor Gál tam nebude.“

Potom sa Ščury zamýšľa, že by chcel nejakú funkciu. „Núkali mi životné prostredie, ale rozumieš, ja sa do toho nevyznám.“

Dodáva, že by to mala byť pozícia, pri ktorej by sa nemusel vzdať advokátskej praxe. „Za štyri roky tá klientela opadne a potom čo? Začnem od piky?“

K záznamom sa Ščury odmietol vyjadriť. Šéf Mosta Béla Bugár poprel, že by Ščury bol v hre o post ministra životného prostredia.

„Možno mal také ambície. Tam si ďalší traja­-štyria brúsili na to zuby, ale u nás to takto nefunguje.“

Keďže Most bola vtedy začínajúca strana, veľa ľudí sa podľa Bugára snažilo cez ňu uplatniť. So Ščurym, ktorý bol tiež nový, údajne nerátali na žiadnu funkciu.

„To by musel byť aktívnejší. On sa angažoval zo začiatku, ale nemalo to výsledok.“

Mútil vodu?

Člen predsedníctva strany Gábor Gál hovorí to isté. „Nikdy sa s ním nikde nerátalo.“

Spomína si, že zhodou okolností práve v tom čase cestoval so Ščurym jedným lietadlom na dovolenku na Kapverdské ostrovy.

„On ma stále otravoval, aby sme si išli niekam sadnúť a tak. Aj som potom hovoril Bélovi, že ma to rozčuľovalo.“ Ščury podľa neho „iba mútil vodu“.

Most Ščurymu po obvinení z korupcie zrušil členstvo.

V advokátskej komore zostal. Nemá ani pozastavený výkon funkcie. „Pre komoru je to zahanbujúce,“ dodal Gál, ktorý je tiež advokátom.

Proces bude dnes pokračovať. Tento týždeň sa očakáva vynesenie rozsudku. V kauze figuroval aj sudca Najvyššieho súdu Štefan Michálik. Ústavný súd ho však odmietol vydať na trestné stíhanie.

